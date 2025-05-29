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Zombie City Defense

Zombie City Defense 0.1

Укрепляй баррикаду, расставляй бойцов и сдерживай натиск волнами
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FourM Inc.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Zombie City Defense — это тактическая игра на выживание, где ты защищаешь баррикаду от атакующих зомби. Каждые пять минут — новая волна, новые типы врагов и решение: куда поставить турель, кого отправить в бой и что починить в первую очередь. Ошибся в расстановке — зомби пройдут. Так что думать придётся быстро.


Доступны улучшения обороны, покупка новых юнитов, прокачка оружия и починка укреплений. За успехи дают ресурсы, которые можно вложить в усиление базы. С каждым уровнем сложность растёт — появляются быстрые, бронированные и взрывающиеся мертвецы. Игра идёт офлайн, управление интуитивное, донат не мешает. В Zombie City Defense важно грамотно распоряжаться ресурсами — и стрелять тогда, когда действительно нужно.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: оригинал

Скачать Zombie City Defense v0.1 MOD APK

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Zombie City Defense 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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