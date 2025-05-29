Zombie City Defense 0.1
Укрепляй баррикаду, расставляй бойцов и сдерживай натиск волнами
Zombie City Defense — это тактическая игра на выживание, где ты защищаешь баррикаду от атакующих зомби. Каждые пять минут — новая волна, новые типы врагов и решение: куда поставить турель, кого отправить в бой и что починить в первую очередь. Ошибся в расстановке — зомби пройдут. Так что думать придётся быстро.
Доступны улучшения обороны, покупка новых юнитов, прокачка оружия и починка укреплений. За успехи дают ресурсы, которые можно вложить в усиление базы. С каждым уровнем сложность растёт — появляются быстрые, бронированные и взрывающиеся мертвецы. Игра идёт офлайн, управление интуитивное, донат не мешает. В Zombie City Defense важно грамотно распоряжаться ресурсами — и стрелять тогда, когда действительно нужно.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.