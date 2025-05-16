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Assault Beat

Assault Beat 0.2

Бей первым — враги не ждут, пока ты найдёшь кнопку
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Версия:
0.2
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
FourM Inc.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Assault Beat — это аркадный экшен с управлением в реальном времени, где ты свободно перемещаешься по уровням и атакуешь одним нажатием. Каждые пять минут — это сплошной бой: ищешь врагов в темноте, выманиваешь их на удар и не даёшь себе передохнуть. Простое управление — но не простые решения.


Чем дальше — тем сложнее. Противники становятся быстрее, уровни — запутаннее, и тебе придётся полагаться на реакцию и инстинкты. Расширяй зону обзора, находи слабые места, экспериментируй со стилем боя. Удержишь темп — выживешь. Промедлишь — окажешься в ловушке. Проверь, насколько ты быстр — и хватит ли тебе ритма, чтобы пройти до конца.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Assault Beat v0.2 MOD APK

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Скачать Assault Beat 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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