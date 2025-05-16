Описание

Assault Beat — это аркадный экшен с управлением в реальном времени, где ты свободно перемещаешься по уровням и атакуешь одним нажатием. Каждые пять минут — это сплошной бой: ищешь врагов в темноте, выманиваешь их на удар и не даёшь себе передохнуть. Простое управление — но не простые решения.





Чем дальше — тем сложнее. Противники становятся быстрее, уровни — запутаннее, и тебе придётся полагаться на реакцию и инстинкты. Расширяй зону обзора, находи слабые места, экспериментируй со стилем боя. Удержишь темп — выживешь. Промедлишь — окажешься в ловушке. Проверь, насколько ты быстр — и хватит ли тебе ритма, чтобы пройти до конца.