Assault Beat 0.2
Бей первым — враги не ждут, пока ты найдёшь кнопку
Assault Beat — это аркадный экшен с управлением в реальном времени, где ты свободно перемещаешься по уровням и атакуешь одним нажатием. Каждые пять минут — это сплошной бой: ищешь врагов в темноте, выманиваешь их на удар и не даёшь себе передохнуть. Простое управление — но не простые решения.
Чем дальше — тем сложнее. Противники становятся быстрее, уровни — запутаннее, и тебе придётся полагаться на реакцию и инстинкты. Расширяй зону обзора, находи слабые места, экспериментируй со стилем боя. Удержишь темп — выживешь. Промедлишь — окажешься в ловушке. Проверь, насколько ты быстр — и хватит ли тебе ритма, чтобы пройти до конца.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.