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Gada Electronics Business Inc. (Мод Меню)

Gada Electronics Business Inc. 1.6.5

Мод меню

От электроплит до империи — бизнес, где смех идёт в комплекте с каждым товаром
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Версия:
1.6.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TMKOCPlay (Neela Mediatech Pvt Ltd)
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Gada Electronics Business Inc. — это не просто игра, а уютное, тёплое аркадное приключение, наполненное духом любимого индийского сериала Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Здесь вы — Джеталал, вечный оптимист и король непредсказуемых ситуаций, чья задача — из обычного магазина электроники сделать нечто грандиозное. Всё начинается с маленькой стойки, устаревших телевизоров и парочки капризных клиентов. Но шаг за шагом, улыбка за улыбкой, вы превращаете скромный уголок в центр электронных чудес, где торговля — это не только про деньги, но и про характер, шутки и живые диалоги.


Каждый посетитель — как персонаж отдельной серии: кто-то торгуется до последнего, кто-то просто пришёл "посмотреть", а кто-то принесёт с собой целую комедийную завязку. Игра ловко вплетает атмосферу TMKOC в каждое действие: от апгрейда магазина до общения с жителями Гокулдхама. Улучшайте витрины, расширяйте ассортимент, открывайте новые разделы и наблюдайте, как ваше дело превращается в местную достопримечательность. Здесь нет спешки, только тёплый, домашний ритм, где каждый успех сопровождается ухмылкой, а каждое поражение — поводом для новой шутки.


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Gada Electronics Business Inc. (Мод Меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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