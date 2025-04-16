Описание

Gada Electronics Business Inc. — это не просто игра, а уютное, тёплое аркадное приключение, наполненное духом любимого индийского сериала Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Здесь вы — Джеталал, вечный оптимист и король непредсказуемых ситуаций, чья задача — из обычного магазина электроники сделать нечто грандиозное. Всё начинается с маленькой стойки, устаревших телевизоров и парочки капризных клиентов. Но шаг за шагом, улыбка за улыбкой, вы превращаете скромный уголок в центр электронных чудес, где торговля — это не только про деньги, но и про характер, шутки и живые диалоги.





Каждый посетитель — как персонаж отдельной серии: кто-то торгуется до последнего, кто-то просто пришёл "посмотреть", а кто-то принесёт с собой целую комедийную завязку. Игра ловко вплетает атмосферу TMKOC в каждое действие: от апгрейда магазина до общения с жителями Гокулдхама. Улучшайте витрины, расширяйте ассортимент, открывайте новые разделы и наблюдайте, как ваше дело превращается в местную достопримечательность. Здесь нет спешки, только тёплый, домашний ритм, где каждый успех сопровождается ухмылкой, а каждое поражение — поводом для новой шутки.