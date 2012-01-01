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Shark Fury

Shark Fury 0.0.2

Оригинал

Энергия глубин: безжалостные подводные битвы и эволюция в мире океана
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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Timur Tugambay
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В игре Shark Fury вы становитесь могучей акулой, правящим в безжалостном царстве морских глубин. Здесь каждое мгновение наполнено динамичными подводными сражениями, где ваша задача – улучшать способности и снаряжение для достижения полного доминирования. Проходите разнообразные уровни, на которых скорость, сила и точность играют решающую роль в битвах с морскими хищниками. Каждая победа открывает новые возможности, позволяя вам постепенно раскрывать тайные умения и совершенствовать тактику, чтобы стать настоящим властелином океана.


Погрузитесь в атмосферу неизведанных подводных миров, где каждое столкновение превращается в испытание на прочность и ловкость. Стратегически обновляйте экипировку, открывайте уникальные навыки и сражайтесь с противниками, чтобы утвердить своё превосходство в этом эпическом приключении. Ощутите всю мощь морских стихий, докажите свою силу в ожесточённых битвах и наслаждайтесь каждым мгновением в игре, где царит дух выживания и стремление к победе.


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Скачать Shark Fury v0.0.2 MOD APK

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