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Clumsy Ninja (Бесплатные покупки)

Clumsy Ninja (Бесплатные покупки) 1.33.5

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Версия:
1.33.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NaturalMotionGames Ltd
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 290
Скриншоты
Описание

Clumsy Ninja - нужен для того, чтобы иметь виртуального питомца, такого же, как Говорящий Том или Джинджер. Но вместо того, чтобы пользователь взаимодействовал с говорящей кошкой, они будут играть в забавные игры с ниндзя, который действительно дружелюбен.


Этот герой в маске будет делать много действий, таких как обучение с различными видами устройств и играть с друзьями, а также здороваться с игроком. Хотя неуклюжий ниндзя не в состоянии сделать большую часть этих действий сам по себе; игрок получает возможность взаимодействовать с ниндзя, заставляя его делать эти действия. Игроки также могут играть в мяч со своим другом ниндзя, когда они бросают мяч в его сторону.


Неуклюжий ниндзя также предлагает персонализацию внешнего вида вашего друга-ниндзя. Оборудуйте его различными видами капюшонов и ремней. Затем они могут быть использованы для разблокировки различных объектов, таких как батуты или боксерские груши.


Информация о модах
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно монет и алмазов.
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Clumsy Ninja (Бесплатные покупки) v1.33.5 MOD APK

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Скачать Clumsy Ninja (Бесплатные покупки) 184 МБ Ссылка 2 184 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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