Описание

Clumsy Ninja - нужен для того, чтобы иметь виртуального питомца, такого же, как Говорящий Том или Джинджер. Но вместо того, чтобы пользователь взаимодействовал с говорящей кошкой, они будут играть в забавные игры с ниндзя, который действительно дружелюбен.





Этот герой в маске будет делать много действий, таких как обучение с различными видами устройств и играть с друзьями, а также здороваться с игроком. Хотя неуклюжий ниндзя не в состоянии сделать большую часть этих действий сам по себе; игрок получает возможность взаимодействовать с ниндзя, заставляя его делать эти действия. Игроки также могут играть в мяч со своим другом ниндзя, когда они бросают мяч в его сторону.





Неуклюжий ниндзя также предлагает персонализацию внешнего вида вашего друга-ниндзя. Оборудуйте его различными видами капюшонов и ремней. Затем они могут быть использованы для разблокировки различных объектов, таких как батуты или боксерские груши.