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Meow Patrol: Paws of Justice (Мод меню)

Meow Patrol: Paws of Justice (Мод меню) 1.0.0

Городские приключения и стратегический вызов
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в уникальный мир, где умение управлять ресурсами сочетается с отточенной стратегией! В Meow Patrol: Paws of Justice вы почувствуете себя настоящим лидером, взяв на себя ответственность за полицейский участок и борьбу с преступностью в Диком городе. Этот симулятор предлагает динамичные бои с боссами мафии и захватывающий опыт, где каждое решение влияет на развитие вашего участка и будущие успехи в деле правопорядка.


Оттачивайте свои навыки управления и будьте готовы к захватывающему приключению, полному неожиданных поворотов и напряженного действия. Зарядитесь мощной энергией и адреналином, сражаясь с преступностью и совершенствуя тактику в борьбе с мафией, чтобы превратить обычное дело в эпическую битву за справедливость!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные деньги
  • Удалить рекламу

Примечание:
- Мод не работает на некоторых устройствах.
- Если появляется сообщение об ошибке установки игры из Playstore,
попробуйте установить оригинал из магазина, удалить его и установить мод.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Meow Patrol: Paws of Justice (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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MOD 154 Мб Оригинал 154 Мб MOD (Ссылка 2) 154 Мб Оригинал (Ссылка 2) 154 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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