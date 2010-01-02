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Sword Island: Samurai (Мод меню)

Sword Island: Samurai (Мод меню) 2.89

Покорите древний остров мечей: путь чести, динамичные бои и легендарные завоевания
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Версия:
2.89
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OOX LIMITED
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

В Sword Island: Samurai вас ждет захватывающее ролевое приключение, где вам предстоит исследовать Остров Мечей, сражаться с безжалостными противниками и овладевать легендарным оружием. Динамичные бои, тщательно проработанная система навыков и уникальные тактические возможности создают атмосферу настоящей одиссеи чести и завоеваний, где каждое принятое решение определяет судьбу героя. Ваш путь наполнен испытаниями, интригами и встречами с могучими врагами, способными бросить вызов даже самым отважным.


Погрузитесь в мир, где традиции самураев сочетаются с динамикой современного экшена, и проложите свой путь к победе, используя мастерство и стратегию. Sword Island: Samurai предлагает вам уникальную возможность не только сражаться, но и исследовать древние руины, открывать секреты заброшенных храмов и встречать персонажей, чьи судьбы переплетаются с легендами этого мифического острова. Приготовьтесь к битвам, которые испытают вашу силу и волю, и станьте истинным героем, способным войти в историю!


Информация о модах

[Мод меню]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Добавить бриллиант
  • Добавить золото
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 Теги темы: Мод меню

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