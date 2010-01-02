Описание

В Hands Hands вас ждет захватывающий турнир, где важна только скорость рук и умение нанести удар первым. Ваш противник обладает невероятной реакцией, поэтому каждый поединок превращается в ожесточенную борьбу за доли секунды. Оттачивайте свой навык, ведь здесь ничто не отвлекает от победы: насмешки и громкий смех вокруг лишь подогревают азарт настоящего бойца. Механика позволяет играть одной рукой в любом положении и сохранять прогресс, чтобы вы могли вернуться к бою в любой момент.





Ключ к триумфу – игра на реакцию и постоянные тренировки, которые помогут вам повысить точность и скорость. Делайте небольшие перерывы между делами и совершенствуйте свои навыки, сражаясь с виртуальным оппонентом в динамичных дуэлях. Постепенно вы обретете уверенность в своих движениях и сможете по праву называться чемпионом, сохранив самое ценное оружие – быстроту своей реакции.