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Hands Hands

Hands Hands 1.0.4

Присоединяйтесь к напряженным сражениям, докажите свое первенство в реакции
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 10
Разработчик:
DeribosStudio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Hands Hands вас ждет захватывающий турнир, где важна только скорость рук и умение нанести удар первым. Ваш противник обладает невероятной реакцией, поэтому каждый поединок превращается в ожесточенную борьбу за доли секунды. Оттачивайте свой навык, ведь здесь ничто не отвлекает от победы: насмешки и громкий смех вокруг лишь подогревают азарт настоящего бойца. Механика позволяет играть одной рукой в любом положении и сохранять прогресс, чтобы вы могли вернуться к бою в любой момент.


Ключ к триумфу – игра на реакцию и постоянные тренировки, которые помогут вам повысить точность и скорость. Делайте небольшие перерывы между делами и совершенствуйте свои навыки, сражаясь с виртуальным оппонентом в динамичных дуэлях. Постепенно вы обретете уверенность в своих движениях и сможете по праву называться чемпионом, сохранив самое ценное оружие – быстроту своей реакции.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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