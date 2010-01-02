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Epic Bomber

Epic Bomber 0.1.0

Завоюйте небеса: управляйте бомбардировщиком и разрушайте вражеские базы!
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Forest Family
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Epic Bomber – динамичный шутер, где вы управляете своим бомбардировщиком, мастерски уклоняясь от вражеской обороны и обрушивая смертоносные атаки на ключевые цели, такие как гавани и военные базы. Улучшайте свой самолет, открывая новые возможности тактического оружия, и творите настоящий хаос сверху. Каждая миссия требует от вас молниеносных решений и точности, ведь только лучшие пилоты смогут справиться с невзгодами воздушных боев.


Погрузитесь в адреналиновый мир, где реалистичная физика и детализированные звуковые эффекты делают каждую битву непредсказуемой и захватывающей. Соревнуйтесь с противниками, прокладывайте путь через опасные зоны и докажите, что вы способны доминировать в этом мире воздушных сражений. Готовы ли вы взять под контроль небо и выполнить все поставленные задачи? Испытайте свои навыки и станьте истинным мастером разрушений в Epic Bomber!


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 Теги темы: оригинал

Скачать Epic Bomber v0.1.0 MOD APK

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