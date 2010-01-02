Hero vs Fruit (Мод, Много денег) 0.0.4
Преобразите свой сад в процветающую экосистему: скорость, рост и природа в одном флаконе
В Hero vs Fruit вы берете на себя роль крошечного героя, задача которого — превратить небольшой сад в настоящий рай для природы. Управляйте базовым персонажем, ускоряя рост фруктовых деревьев простыми нажатиями, и собирайте щедрый урожай, который станет магнитом для насекомых. Каждый собранный фрукт привлекает уникальных насекомых, таких как бабочки, пчелы, божьи коровки и жуки, оживляя ваш зеленый уголок и наполняя его жизненной энергией.
По мере того как сад процветает, перед вами открываются новые возможности эволюции и улучшения: собирайте редкие ресурсы и открывайте уникальные виды питомцев, способных усилить вашу экосистему. Hero vs Fruit предлагает захватывающий казуальный геймплей, где стратегические решения, быстрые нажатия и гармония с природой становятся ключом к созданию идеального сада. Наслаждайтесь увлекательным путешествием по миру роста и природы, где каждый ваш шаг приближает вас к совершенству!
1- Убрать рекламу
2- Неограниченные драгоценные камни
3- Неограниченные монеты
4- Нет перезарядки навыков
5- Игрок не получает урона - режим Бога
6- Множитель EXP Shard
7- Множитель Fork
8- Множитель Trait Point
9- Множитель Mine Cube
10- Множитель Powder
11- Множитель Parts
12- Множитель Common Mastery Point
13- Множитель Promotion Mastery Point
14- Множитель Tear
15- Множитель Heart Gem
16- Множитель Clock work
17- Множитель Coin
18- Множитель Crystal Ball
19- Множитель Diamond
20- Множитель Slime Fragment
21- Множитель Slime Stone
22- Множитель Magic Core
23- Множитель Boss Rush Ticket
24- Множитель Gold Rush Ticket
25- Множитель Village Raid Oldest
26- Множитель Билет Короля Гномов
27- Множитель Карта Билет Бомбы
28- Множитель Карта Билет Кирки
29- Множитель Карта Билет Бура
30- Множитель Фрагмент Персонажа Лес
31- Множитель Фрагмент Персонажа Деревня
32- Множитель Фрагмент Персонажа Небо
33- Множитель Фрагмент Персонажа Замок
34- Множитель Билет Легиона
35- Множитель Билет Секретной Комнаты Нежити
36- Множитель Медное Подношение
37- Множитель Серебряное Подношение
38- Множитель Золотое Подношение
39- Множитель Билет Разъяренного Гиганта
40- Множитель Красный Билет
41- Множитель Желтый Билет
42- Множитель Синий Билет
43- Множитель Розовый Билет
44- Множитель Радужный Билет
45- Множитель Эликсир
46- Множитель Драгоценный Камень
47- Билет множителя BGVDLU
48- Билет множителя BGVDL
49- Золото множителя бездействия
50- Множитель всех ресурсов
51- Куплен премиумный боевой пропуск
52- X2 Скорость активирована бесплатно
53- X2 Скорость неограниченно по времени
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