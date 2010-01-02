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Hero vs Fruit (Мод, Много денег)

Hero vs Fruit (Мод, Много денег) 0.0.4

Преобразите свой сад в процветающую экосистему: скорость, рост и природа в одном флаконе
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Версия:
0.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
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Описание

В Hero vs Fruit вы берете на себя роль крошечного героя, задача которого — превратить небольшой сад в настоящий рай для природы. Управляйте базовым персонажем, ускоряя рост фруктовых деревьев простыми нажатиями, и собирайте щедрый урожай, который станет магнитом для насекомых. Каждый собранный фрукт привлекает уникальных насекомых, таких как бабочки, пчелы, божьи коровки и жуки, оживляя ваш зеленый уголок и наполняя его жизненной энергией.


По мере того как сад процветает, перед вами открываются новые возможности эволюции и улучшения: собирайте редкие ресурсы и открывайте уникальные виды питомцев, способных усилить вашу экосистему. Hero vs Fruit предлагает захватывающий казуальный геймплей, где стратегические решения, быстрые нажатия и гармония с природой становятся ключом к созданию идеального сада. Наслаждайтесь увлекательным путешествием по миру роста и природы, где каждый ваш шаг приближает вас к совершенству!


Информация о модах

1- Убрать рекламу

2- Неограниченные драгоценные камни

3- Неограниченные монеты

4- Нет перезарядки навыков

5- Игрок не получает урона - режим Бога

6- Множитель EXP Shard

7- Множитель Fork

8- Множитель Trait Point

9- Множитель Mine Cube

10- Множитель Powder

11- Множитель Parts

12- Множитель Common Mastery Point

13- Множитель Promotion Mastery Point

14- Множитель Tear

15- Множитель Heart Gem

16- Множитель Clock work

17- Множитель Coin

18- Множитель Crystal Ball

19- Множитель Diamond

20- Множитель Slime Fragment

21- Множитель Slime Stone

22- Множитель Magic Core

23- Множитель Boss Rush Ticket

24- Множитель Gold Rush Ticket

25- Множитель Village Raid Oldest

26- Множитель Билет Короля Гномов

27- Множитель Карта Билет Бомбы

28- Множитель Карта Билет Кирки

29- Множитель Карта Билет Бура

30- Множитель Фрагмент Персонажа Лес

31- Множитель Фрагмент Персонажа Деревня

32- Множитель Фрагмент Персонажа Небо

33- Множитель Фрагмент Персонажа Замок

34- Множитель Билет Легиона

35- Множитель Билет Секретной Комнаты Нежити

36- Множитель Медное Подношение

37- Множитель Серебряное Подношение

38- Множитель Золотое Подношение

39- Множитель Билет Разъяренного Гиганта

40- Множитель Красный Билет

41- Множитель Желтый Билет

42- Множитель Синий Билет

43- Множитель Розовый Билет

44- Множитель Радужный Билет

45- Множитель Эликсир

46- Множитель Драгоценный Камень

47- Билет множителя BGVDLU

48- Билет множителя BGVDL

49- Золото множителя бездействия

50- Множитель всех ресурсов

51- Куплен премиумный боевой пропуск

52- X2 Скорость активирована бесплатно

53- X2 Скорость неограниченно по времени

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 Теги темы: Много денег

Скачать Hero vs Fruit (Мод, Много денег) v0.0.4 MOD APK

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Скачать Hero vs Fruit (Мод, Много денег) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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