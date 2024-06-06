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AirAttack 2 - WW2 Airplanes Shooter (Мод, Много денег)

AirAttack 2 - WW2 Airplanes Shooter (Мод, Много денег) 1.6.0

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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Colya
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 543
Скриншоты
Описание

AirAttack 2 - это динамичная игра в жанре стрелялка, действие которой разворачивается во времена Второй мировой войны. Игрокам предстоит управлять боевыми самолетами и участвовать в эпических воздушных сражениях, отражая атаки врагов и уничтожая стратегические цели. Захватывающая атмосфера и напряженные схватки делают игру увлекательной и полной адреналина.


Одной из впечатляющих черт AirAttack 2 является высокая степень жестокости и напряженности в каждом уровне или кампании. Игроки будут сражаться с мощными боссами, избегать вражеских пуль и использовать разнообразное оружие для достижения своих целей. Эти элементы создают захватывающие и динамичные впечатления, где каждое решение может стать ключевым для выживания и победы.


AirAttack 2 также выделяется своими визуальными эффектами и звуковым сопровождением. Детализированная графика, реалистичные звуки боевых действий и разнообразные уровни погружают игрока в атмосферу Второй мировой войны. В сочетании с увлекательным игровым процессом и множеством миссий, эта игра предлагает незабываемые впечатления для всех любителей жанра стрелялок.


Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное серебро

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 Теги темы: Много денег

Скачать AirAttack 2 - WW2 Airplanes Shooter (Мод, Много денег) v1.6.0 MOD APK

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Скачать AirAttack 2 - WW2 Airplanes Shooter (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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