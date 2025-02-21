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RoyalHeroDefense (Мод меню)

RoyalHeroDefense (Мод меню) 1.0.2

Покажите своё лидерство: создайте легион героев и отразите орды врагов!
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DeliciousGames Inc.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 342 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В RoyalHeroDefense величайшие герои уже ждут вашей команды, готовые сразиться с надвигающимися ордами в эпических битвах. Используйте уникальные стратегии, чтобы обновить свой легион с помощью мощного оружия и разнообразных улучшений, делая его всё сильнее с каждым боем. Доминируйте на поле битвы, применяя стратегические командные формирования и синергетические эффекты, чтобы отразить любые атаки врагов.


Очаровательные персонажи с нетерпением ждут встречи с вами! Создайте идеальный легион, собрав маленьких, но могущественных героев, и докажите, что именно вы — настоящий командир, способный вести своих бойцов к победе. Пришло время проявить свои лидерские качества и стать оплотом силы и отваги в мире, полном грозных противников!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Бесплатная покупка в приложении
  • Замок не поврежден
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать RoyalHeroDefense (Мод меню) 342 Мб Ссылка 2 342 Мб

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