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Trap Dungeons 2 (Мод, Unlocked)

Trap Dungeons 2 (Мод, Unlocked) 2.05

Погрузитесь в мир опасных приключений и адреналиновых испытаний
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Версия:
2.05
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Clancy Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Trap Dungeons 2 – одна из лучших экшн-игр и популярных приключенческих мобильных игр, которая дарит неповторимый заряд адреналина на каждом шагу. Погрузитесь в захватывающее путешествие по темным подземельям, где каждое движение может стать решающим. Эта сумасшедшая 2D-игра объединяет в себе простоту управления и высокую динамичность, позволяя вам мгновенно окунуться в мир ловушек, секретов и неожиданных поворотов.


Отправляйтесь в путь, преодолевая все препятствия на своем пути от одной точки до другой, но будьте начеку – ловушки притаились за каждым углом, готовые подстеречь вас. Каждый уровень бросает вызов вашим рефлексам и смекалке, превращая каждое прохождение в настоящий испытательный полигон. С Trap Dungeons 2 вы узнаете, что значит держать контроль в условиях постоянной опасности и бесконечных приключений!


Информация о модах
  • После смерти в игре ваше здоровье не уменьшается, а увеличивается.
  • Все персонажи в игре разблокированы.
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Trap Dungeons 2 (Мод, Unlocked) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

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