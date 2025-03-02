Backpack TD: Merge & Battle (Мод меню) 0.2
Обороняйте замок уникальным способом и объединяйте героев для абсолютной силы
Backpack TD: Merge & Battle — это революционная головоломки-стратегия, в которой вам предстоит защитить свой замок, используя оригинальный боевой геймплей. Собирайте и улучшайте карты героев, осваивая разные тактики и распоряжаясь доступными сетками для максимально эффективной обороны. Каждый новый ход — это шанс усилить свою армию и перевесить чашу весов в свою пользу, при этом простота управления позволяет быстро войти в ритм игры.
Создавайте армию мечты, объединяя героев и раскрывая их истинную мощь. С умением правильно расположить и улучшать персонажей вы с лёгкостью отразите натиск орков и других врагов. Испытайте свои стратегические навыки и получайте удовольствие от каждой победы, превращая бои в захватывающее приключение, полное неожиданностей и приятных наград.
[ Меню игрока ]
- Режим бога
- Множитель урона
- Все Бесплатно
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