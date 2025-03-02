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Backpack TD: Merge & Battle (Мод меню)

Backpack TD: Merge & Battle (Мод меню) 0.2

Обороняйте замок уникальным способом и объединяйте героев для абсолютной силы
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Версия:
0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Udo Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Backpack TD: Merge & Battle — это революционная головоломки-стратегия, в которой вам предстоит защитить свой замок, используя оригинальный боевой геймплей. Собирайте и улучшайте карты героев, осваивая разные тактики и распоряжаясь доступными сетками для максимально эффективной обороны. Каждый новый ход — это шанс усилить свою армию и перевесить чашу весов в свою пользу, при этом простота управления позволяет быстро войти в ритм игры.


Создавайте армию мечты, объединяя героев и раскрывая их истинную мощь. С умением правильно расположить и улучшать персонажей вы с лёгкостью отразите натиск орков и других врагов. Испытайте свои стратегические навыки и получайте удовольствие от каждой победы, превращая бои в захватывающее приключение, полное неожиданностей и приятных наград.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Все Бесплатно
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Backpack TD: Merge & Battle (Мод меню) v0.2 MOD APK

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Скачать Backpack TD: Merge & Battle (Мод меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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