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Brick Mania: Fun Arcade Game (Мод, Без рекламы)

Brick Mania: Fun Arcade Game (Мод, Без рекламы) 8.2.2

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Версия:
8.2.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dong Digital
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
812
Скриншоты
Описание

Готовы к захватывающему приключению разрушения кирпичей? Brick Mania предлагает уникальное сочетание классического геймплея и инновационных функций, чтобы создать неповторимый опыт игры. Вас ждет часы увлекательного времяпрепровождения благодаря более чем 2080 классическим уровням, бесконечным уровням, созданным сообществом игроков, и четырем различным вселенным. Отправляйтесь в погоню за кирпичами и окунитесь в настоящую кирпичную манию!


Brick Mania предлагает вам взять на себя роль мастера разрушения кирпичей. С помощью платформы и шарика ваши задачи будут состоять в разрушении определенного количества кирпичей на каждом уровне. Но будьте осторожны, каждый уровень будет представлять свои уникальные вызовы и препятствия, которые необходимо преодолеть. Используйте свои рефлексы, точность и стратегическое мышление, чтобы максимально эффективно разрушать кирпичи и достигать поставленных целей.


Сообщество игроков Brick Mania также играет важную роль в увлекательности этой игры. Благодаря безграничным уровням, созданным самими игроками, вы сможете продолжать свое путешествие даже после прохождения основных уровней. Будьте готовы к новым вызовам и уровням, которые будут созданы творческими умами других игроков. Это дает вам возможность испытать бесконечное разнообразие и разнообразие геймплея, не ограничиваясь предустановленными уровнями.


Внутри Brick Mania вас ждут также четыре отдельных вселенных, каждая из которых представляет собой уникальное окружение и тематику. Путешествуйте через эти миры и встречайте новые вызовы и возможности. Каждая вселенная имеет свои собственные правила и особенности, чтобы увлекать вас еще больше. Погрузитесь в мир кирпичной мании и покажите свои навыки разрушения кирпичей. Сделайте все возможное, чтобы пройти все уровни



Информация о модах

Много звезд:

● Пропустить проверку возраста.

● Разблокировка мегапакетов.

● Объявления удалены / отключены.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Brick Mania: Fun Arcade Game (Мод, Без рекламы) v8.2.2 MOD APK

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Скачать Brick Mania: Fun Arcade Game (Мод, Без рекламы) 55 Мб Скачать Brick Mania: Fun Arcade Game (Мод, Без рекламы) 55 Мб

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