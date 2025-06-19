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Car Junk Resurrection (Мод, Много денег)

Car Junk Resurrection (Мод, Много денег) 1.6.4

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Версия:
1.6.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Вчера, 21:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 156
Скриншоты
Описание

Car Junk Resurrection — это игра, которая приносит уникальное и захватывающее впечатление игрокам, ценящим автомобили и преодоление трудностей. В этой игре вам предстоит стать владельцем автомобильной свалки, чья задача состоит в возрождении старого металлолома в стильные автомобили. За короткое время игра завоевала популярность среди геймеров благодаря своим захватывающим функциям, которые увлекают и развлекают игроков.


Вступите в захватывающий мир автомобильной реставрации, где вы будете исследовать старые, заброшенные автомобили и превращать их в настоящие произведения искусства. Ваша креативность и навыки станут ключевыми факторами в этом процессе. Выбирайте различные модели и марки автомобилей, разбирайте их, восстанавливайте, модифицируйте и настраивайте под свой вкус. Преодолевайте трудности и испытания, связанные с восстановлением автомобилей, от поиска запчастей до решения сложных технических проблем. Вам предстоит овладеть мастерством автомеханика и сделать все возможное, чтобы привести каждый автомобиль в идеальное состояние.


Погрузитесь в захватывающий игровой процесс, полный красочных деталей и реалистичной физики. Взгляните на каждый автомобиль с новой точки зрения, преображая его от старого и запущенного до великолепного и мощного транспортного средства. Ваша работа будет оценена не только виртуальными персонажами, но и самими игроками, которые насладятся вашим творением. Подготовьтесь к захватывающему приключению в мире автомобилей и возрождения. Станьте настоящим мастером автомеханики и создайте уникальные автомобили, которые запомнятся на долгое время. Ваша история в мире Car Junk Resurrection только начинается, и ваши возможности ограничены только вашей фантазией.


Информация о модах

Неограниченные наличные

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Junk Resurrection (Мод, Много денег) v1.6.4 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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