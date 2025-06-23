Mine & Shine (Мод, Много денег) 0.7.5
Построй рудную империю: копай глубже, автоматизируй шахту и управляй прибылью
Mine & Shine — экономический симулятор, в котором вы начинаете с кирки и небольшого штольня, а затем превращаете скромную выработку в высокотехнологичный рудный комбинат. Исследуйте подземные уровни, находите редкие минералы и драгоценные камни, очищайте сырьё на сортировочных столах и отгружайте слитки на рынок. Каждый слой породы сложнее предыдущего: чтобы доставать кристаллы глубокой жилы, придётся инвестировать в более мощные буровые установки и систему вентиляции.
Как только добыча стабилизируется, включается стратегическая часть: нанимайте шахтёров-ботов, настраивайте конвейеры, модернизируйте дробилки и плавильни, а затем перенаправляйте ресурсы в ювелирный цех для огранки камней. Таблица цен на бирже меняется в реальном времени, поэтому важно решать, что выгоднее продать сейчас, а что сохранить до роста котировок. Правильный баланс между автоматизацией и ручным микроменеджментом определит, превратится ли ваша шахта в золотую жилу или застынет в очереди на модернизацию.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.