Описание

Mine & Shine — экономический симулятор, в котором вы начинаете с кирки и небольшого штольня, а затем превращаете скромную выработку в высокотехнологичный рудный комбинат. Исследуйте подземные уровни, находите редкие минералы и драгоценные камни, очищайте сырьё на сортировочных столах и отгружайте слитки на рынок. Каждый слой породы сложнее предыдущего: чтобы доставать кристаллы глубокой жилы, придётся инвестировать в более мощные буровые установки и систему вентиляции.





Как только добыча стабилизируется, включается стратегическая часть: нанимайте шахтёров-ботов, настраивайте конвейеры, модернизируйте дробилки и плавильни, а затем перенаправляйте ресурсы в ювелирный цех для огранки камней. Таблица цен на бирже меняется в реальном времени, поэтому важно решать, что выгоднее продать сейчас, а что сохранить до роста котировок. Правильный баланс между автоматизацией и ручным микроменеджментом определит, превратится ли ваша шахта в золотую жилу или застынет в очереди на модернизацию.