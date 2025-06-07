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Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы)

Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы) 0.13

Исследуй, выживай и не утонуть в ужасе бесконечных луж и комнат
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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cuan Apps
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:03
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Infinite Poolrooms Escape — это хоррор-адвенчура с элементами выживания, действие которой разворачивается в пугающем мире, вдохновлённом эстетикой Backrooms. Ты попадаешь в лабиринт бесконечных залов, затопленных водой, где каждое эхо может означать приближение опасности. Исследуй коридоры, ищи выход и избегай ловушек, скрытых под зеркальной гладью. Каждые 5 минут — это борьба: то за кислород, то за жизнь.


Игра сочетает саспенс и стратегическое выживание, проверяя твою реакцию и выдержку. Блуждай по сотням процедурно сгенерированных уровней, избегай морских тварей, скрывающихся под поверхностью, и используй окружение, чтобы выиграть время. Без доната, с прогрессией и сохраняемыми контрольными точками — это настоящая проверка твоих нервов. Infinite Poolrooms Escape не даст расслабиться — выберешься или утонешь в кошмаре?


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы) v0.13 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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