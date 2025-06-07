Описание

Infinite Poolrooms Escape — это хоррор-адвенчура с элементами выживания, действие которой разворачивается в пугающем мире, вдохновлённом эстетикой Backrooms. Ты попадаешь в лабиринт бесконечных залов, затопленных водой, где каждое эхо может означать приближение опасности. Исследуй коридоры, ищи выход и избегай ловушек, скрытых под зеркальной гладью. Каждые 5 минут — это борьба: то за кислород, то за жизнь.





Игра сочетает саспенс и стратегическое выживание, проверяя твою реакцию и выдержку. Блуждай по сотням процедурно сгенерированных уровней, избегай морских тварей, скрывающихся под поверхностью, и используй окружение, чтобы выиграть время. Без доната, с прогрессией и сохраняемыми контрольными точками — это настоящая проверка твоих нервов. Infinite Poolrooms Escape не даст расслабиться — выберешься или утонешь в кошмаре?