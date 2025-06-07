Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы) 0.13
Исследуй, выживай и не утонуть в ужасе бесконечных луж и комнат
Infinite Poolrooms Escape — это хоррор-адвенчура с элементами выживания, действие которой разворачивается в пугающем мире, вдохновлённом эстетикой Backrooms. Ты попадаешь в лабиринт бесконечных залов, затопленных водой, где каждое эхо может означать приближение опасности. Исследуй коридоры, ищи выход и избегай ловушек, скрытых под зеркальной гладью. Каждые 5 минут — это борьба: то за кислород, то за жизнь.
Игра сочетает саспенс и стратегическое выживание, проверяя твою реакцию и выдержку. Блуждай по сотням процедурно сгенерированных уровней, избегай морских тварей, скрывающихся под поверхностью, и используй окружение, чтобы выиграть время. Без доната, с прогрессией и сохраняемыми контрольными точками — это настоящая проверка твоих нервов. Infinite Poolrooms Escape не даст расслабиться — выберешься или утонешь в кошмаре?
Без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.