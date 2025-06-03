Описание

Zombie Storm — это напряжённый экшен с элементами стратегии и обороны, где ты берёшь под контроль последнюю базу выживших в мире, захваченном зомби-штурмом. Каждые 5 минут — новая волна мертвецов, апгрейд оружия, ремонт баррикад и срочные решения под давлением. Враги становятся быстрее, злее и многочисленнее — и тебе придётся строить защиту, управлять ресурсами и применять любую тактику, чтобы не пасть.





Открывай новые пушки, улучшай защитные башни и развивай оборонительную стратегию — от ловушек до автоматических турелей. Каждое улучшение — шанс пережить ещё один натиск. Визуально игра держит мрачную атмосферу, а звук зомби за стеной постоянно подгоняет вперёд. Тут нет покоя — только планирование, стрельба и борьба за каждую секунду. Сможешь ли ты выдержать шторм и сохранить человечество, когда всё остальное уже рухнуло?