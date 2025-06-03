Zombie Storm (Мод, Много денег) 1.0
Волны зомби, укреплённая база и ни секунды на передышку — командуй и выживай
Zombie Storm — это напряжённый экшен с элементами стратегии и обороны, где ты берёшь под контроль последнюю базу выживших в мире, захваченном зомби-штурмом. Каждые 5 минут — новая волна мертвецов, апгрейд оружия, ремонт баррикад и срочные решения под давлением. Враги становятся быстрее, злее и многочисленнее — и тебе придётся строить защиту, управлять ресурсами и применять любую тактику, чтобы не пасть.
Открывай новые пушки, улучшай защитные башни и развивай оборонительную стратегию — от ловушек до автоматических турелей. Каждое улучшение — шанс пережить ещё один натиск. Визуально игра держит мрачную атмосферу, а звук зомби за стеной постоянно подгоняет вперёд. Тут нет покоя — только планирование, стрельба и борьба за каждую секунду. Сможешь ли ты выдержать шторм и сохранить человечество, когда всё остальное уже рухнуло?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.