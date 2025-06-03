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Zombie Storm (Мод, Много денег)

Zombie Storm (Мод, Много денег) 1.0

Волны зомби, укреплённая база и ни секунды на передышку — командуй и выживай
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
3HN Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Zombie Storm — это напряжённый экшен с элементами стратегии и обороны, где ты берёшь под контроль последнюю базу выживших в мире, захваченном зомби-штурмом. Каждые 5 минут — новая волна мертвецов, апгрейд оружия, ремонт баррикад и срочные решения под давлением. Враги становятся быстрее, злее и многочисленнее — и тебе придётся строить защиту, управлять ресурсами и применять любую тактику, чтобы не пасть.


Открывай новые пушки, улучшай защитные башни и развивай оборонительную стратегию — от ловушек до автоматических турелей. Каждое улучшение — шанс пережить ещё один натиск. Визуально игра держит мрачную атмосферу, а звук зомби за стеной постоянно подгоняет вперёд. Тут нет покоя — только планирование, стрельба и борьба за каждую секунду. Сможешь ли ты выдержать шторм и сохранить человечество, когда всё остальное уже рухнуло?


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Storm (Мод, Много денег) v1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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