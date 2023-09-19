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Sonic The Hedgehog 4 Ep. II (Мод, Unlocked)

Sonic The Hedgehog 4 Ep. II (Мод, Unlocked) 2.8.1

17
4
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Версия:
2.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 406
Скриншоты
Описание

Ежик Соник 4 Эп. II представляет собой захватывающее продолжение приключений главного героя, Соника, с улучшенными навыками и более эмоциональным сюжетом, идеальным для новичков. В этом уникальном мире доктор Роботник задумывает безумные планы в своей лаборатории, и Сонику предстоит остановить его. Ваша задача — управлять Соником, выполнять поставленные задачи и проходить уровни, бросая вызов доктору и его исследователям.


В этом эпизоде игры вы столкнетесь с новыми противниками и сложными уровнями, где каждый шаг требует быстрых рефлексов и стратегического мышления. Противостояние доктору Роботнику и его исследователям требует поиска их слабых мест и использования этой информации для улучшения своего опыта игры. Продвигайтесь через уровни, сражайтесь на более высоких уровнях и раскрывайте новые аспекты этого захватывающего мира.


Ежик Соник 4 Эп. II предлагает увлекательное погружение в классическую серию игр, где вы станете частью эпического сюжета и будете бороться против злодеев вместе с иконичным Соником. Готовьтесь к захватывающим приключениям, новым возможностям и борьбе с усовершенствованными противниками в этом захватывающем продолжении игры.


Информация о модах
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Как установить:  Скачайте Sonic The Hedgehog 4 Ep. II в Play Store, подождите, пока игра загрузится на 10 %, и отмените ее. Установите mod apk и дайте игре загрузить ресурс. Если не получается войти в Google Play, нажмите Ok и перезагрузите игру.

Наслаждайтесь!

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Sonic The Hedgehog 4 Ep. II (Мод, Unlocked) v2.8.1 MOD APK

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Скачать Sonic The Hedgehog 4 Ep. II (Мод, Unlocked) 171 Мб Ссылка 2 171 Мб
Старые версии Sonic The Hedgehog 4 Ep. II
Version 2.6.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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