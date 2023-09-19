android-1.ru / Игры / Аркады / Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег)
Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег)

Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег) 6.1

15
2
Скачать (114 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
PhanGia
Версия:
6.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 150

Stickman Pirates Fight - это захватывающая игра, которая сочетает в себе элементы тактического боя и приключенческого жанра. В этой игре вы окажетесь в роли капитана отважных стикменов, готовых сразиться с опасными противниками в огромном океане и искать сокровища. Вот некоторые ключевые аспекты игры:


Разнообразие врагов: Вам предстоит сражаться с разнообразными врагами, включая хитрых пиратов, великанов и монстров. Каждый враг имеет свои уникальные характеристики и тактику боя, что делает игру разнообразной и интересной. Командование отрядом: Вы будете управлять командой стикменов-воинов. Умело расставляйте их по кораблю и выбирайте тактику боя, чтобы победить врагов. Каждый стикмен может иметь свое оружие и навыки, что добавляет глубину игровому процессу.


Совместное веселье: Вы можете играть как в одиночку, так и с друзьями, объединяясь для поиска сокровищ и сражения с врагами. Совместная игра добавляет в игру элемент коллективного взаимодействия и командной работы.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Высокая золотая награда
  • Награда за высокие драгоценные камни
  • Неограниченный максимальный навык
 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег) 6.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег)
Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег)
Версия: 1.52.5
Legionlands - тактика сражения (Мод, Бесплатные награды)
Legionlands - тактика сражения (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.5.2
My Little Farm (Мод, Много денег)
My Little Farm (Мод, Много денег)
Версия: 0.1
Cooking Crush: кулинарные игры (Мод, Много денег)
Cooking Crush: кулинарные игры (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.7
Aerial_Knight's Never Yield (Встроенный кэш)
Aerial_Knight's Never Yield (Встроенный кэш)
Версия: 1.0.97
Beat Stomper (Мод, Unlocked)
Beat Stomper (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.10
Muscle Hero: Future Evolution (Мод, Тупые боты)
Muscle Hero: Future Evolution (Мод, Тупые боты)
Версия: 1.31.0
CrazyAlpaca (Мод, Много денег)
CrazyAlpaca (Мод, Много денег)
Версия: 2.0.2

Отзывы о Stickman Pirates Fight (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив