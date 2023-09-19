Stone Grass - это увлекательная игра, которая перенесет вас на красивые луга, покрытые разноцветной травой. Вашей главной задачей в этой игре является срезать всю траву, используя доступные средства.





Каждый раз, когда вы срезаете кусок травы, он автоматически добавляется к вашей коллекции, и вы сможете обменять его на игровые деньги. Эти деньги можно использовать для улучшения ваших инструментов и автомобиля, чтобы более эффективно справляться с задачей. Однако не все так просто. Со временем на лугах появляется новая трава, которая будет требовать более мощных инструментов для срезания. Поэтому вам придется постоянно улучшать свой инвентарь, чтобы справиться с более сложными вызовами.





Stone Grass предлагает яркую и красочную графику, которая придется по вкусу любителям природы и красивых пейзажей. Игра также обладает простым управлением, что делает ее доступной для игроков всех возрастов.