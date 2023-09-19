Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег) 1.52.5
Stone Grass - это увлекательная игра, которая перенесет вас на красивые луга, покрытые разноцветной травой. Вашей главной задачей в этой игре является срезать всю траву, используя доступные средства.
Каждый раз, когда вы срезаете кусок травы, он автоматически добавляется к вашей коллекции, и вы сможете обменять его на игровые деньги. Эти деньги можно использовать для улучшения ваших инструментов и автомобиля, чтобы более эффективно справляться с задачей. Однако не все так просто. Со временем на лугах появляется новая трава, которая будет требовать более мощных инструментов для срезания. Поэтому вам придется постоянно улучшать свой инвентарь, чтобы справиться с более сложными вызовами.
Stone Grass предлагает яркую и красочную графику, которая придется по вкусу любителям природы и красивых пейзажей. Игра также обладает простым управлением, что делает ее доступной для игроков всех возрастов.
МОД 1
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Информация: включите/выключите, чтобы открыть.
– CCY+ = добавить деньги/золото
– нет Inter + нет рекламы = полностью отключить рекламу
– Progres + = дать вам прогресс
– Select Level = выбрать свой уровень для игры.
Только ARM64, установите 64-битный эмулятор для игры на ПК.
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МОД 2
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Скачать Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег) 1.52.5 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство