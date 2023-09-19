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Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег)

Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег) 1.52.5

53
8
Скачать (117 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Freeplay Inc
Версия:
1.52.5
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
id приложения:
com.frph.stonegrass
Русский язык:
Есть
Лайков:
53
Комментарии:
0
Просмотров:
13 449

Stone Grass - это увлекательная игра, которая перенесет вас на красивые луга, покрытые разноцветной травой. Вашей главной задачей в этой игре является срезать всю траву, используя доступные средства.


Каждый раз, когда вы срезаете кусок травы, он автоматически добавляется к вашей коллекции, и вы сможете обменять его на игровые деньги. Эти деньги можно использовать для улучшения ваших инструментов и автомобиля, чтобы более эффективно справляться с задачей. Однако не все так просто. Со временем на лугах появляется новая трава, которая будет требовать более мощных инструментов для срезания. Поэтому вам придется постоянно улучшать свой инвентарь, чтобы справиться с более сложными вызовами.


Stone Grass предлагает яркую и красочную графику, которая придется по вкусу любителям природы и красивых пейзажей. Игра также обладает простым управлением, что делает ее доступной для игроков всех возрастов.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Включить меню разработчиков


Информация: включите/выключите, чтобы открыть.

– CCY+ = добавить деньги/золото

– нет Inter + нет рекламы = полностью отключить рекламу

– Progres + = дать вам прогресс

– Select Level = выбрать свой уровень для игры.

Только ARM64, установите 64-битный эмулятор для игры на ПК.

Рекомендую Nox


МОД 2


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 Теги темы: Много денег

Скачать Stone Grass: игра симулятор (Мод, много денег) 1.52.5 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 117 Мб Ссылка 2 (MOD V2) 117 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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