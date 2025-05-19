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Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов)

Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов) 1.2.1

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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DAWINSTONE
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 509
Скриншоты
Описание

Milicola: The Lord of Soda - это динамичный экшн с впечатляющим тактическим стилем, позволяющий игрокам ощутить глоток свежего воздуха для этого жанра. В игре также используются забавные и милые персонажи, но есть исключительные личности на поле битвы, чтобы сделать все более захватывающим, чем когда-либо. Не только это, но и бесчисленные мероприятия и мероприятия, которые будут регулярно проводиться каждую неделю, а также множество щедрых наград для игроков, которые могут улучшить свой арсенал или боевые единицы.


Milicola использует стиль действия «стрелялка с видом сверху», знакомый любителям боевиков, но при этом дает игрокам большую маневренность в системе управления. Он также использует яркий графический движок для создания окружения или персонажей во многих задачах и квестах. В общем, игровой процесс имеет много улучшений, и даже в нем применено множество автоматических механизмов, позволяющих игрокам добиться наилучших боевых характеристик. Не только это, но и система обслуживания оружия даст игрокам много значительных улучшений с каждым обновлением. Игроки также могут нанимать больше операторов, тем самым участвуя в бесчисленных кампаниях по полному развитию.



Информация о модах

МОД МЕНЮ

Убийство одним ударом

Режим Бога

Нет перезагрузки

Максимальная скорострельность

Максимальная дальность выстрела

Граната без ограничений

Неограниченные боеприпасы

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 Теги темы: Много патронов

Скачать Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов) v1.2.1 MOD APK

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Скачать Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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