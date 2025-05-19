Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов) 1.2.1
Milicola: The Lord of Soda - это динамичный экшн с впечатляющим тактическим стилем, позволяющий игрокам ощутить глоток свежего воздуха для этого жанра. В игре также используются забавные и милые персонажи, но есть исключительные личности на поле битвы, чтобы сделать все более захватывающим, чем когда-либо. Не только это, но и бесчисленные мероприятия и мероприятия, которые будут регулярно проводиться каждую неделю, а также множество щедрых наград для игроков, которые могут улучшить свой арсенал или боевые единицы.
Milicola использует стиль действия «стрелялка с видом сверху», знакомый любителям боевиков, но при этом дает игрокам большую маневренность в системе управления. Он также использует яркий графический движок для создания окружения или персонажей во многих задачах и квестах. В общем, игровой процесс имеет много улучшений, и даже в нем применено множество автоматических механизмов, позволяющих игрокам добиться наилучших боевых характеристик. Не только это, но и система обслуживания оружия даст игрокам много значительных улучшений с каждым обновлением. Игроки также могут нанимать больше операторов, тем самым участвуя в бесчисленных кампаниях по полному развитию.
МОД МЕНЮ
Убийство одним ударом
Режим Бога
Нет перезагрузки
Максимальная скорострельность
Максимальная дальность выстрела
Граната без ограничений
Неограниченные боеприпасы
Скачать Milicola: Lord of Soda (Мод, Много патронов) v1.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.