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My Boo 2: Мой питомец игра (Мод, Много монет)

My Boo 2: Мой питомец игра (Мод, Много монет) 1.19.27

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Версия:
1.19.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tapps Games - PT
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 831
Скриншоты
Описание

My Boo 2 - это увлекательная игра, которая позволяет вам заботиться о вашем уникальном питомце, которого назвали Boo. Этот пушистый и симпатичный синий питомец станет вашим верным спутником в виртуальном мире. В игре вас ждут разнообразные возможности по уходу и развлечению вашего Boo.


С самого начала вы сможете дать своему Boo имя и установить с ним связь, начав ухаживать за ним, как за настоящим домашним животным. Вы сможете кормить его, купать, играть с ним в разные мини-игры и заботиться о его комфорте. За успешные действия и ухаживание за Boo вы будете получать игровую валюту, которую можно будет потратить на покупку различных предметов для вашего питомца.


Одним из особых моментов игры является возможность наблюдать, как ваш Boo растет и развивается. Вы будете с ним вместе во всех этапах его жизни, от детства до зрелости. Это придает игре особый шарм и создает чувство ответственности перед вашим виртуальным другом.



Информация о модах

Неограниченное количество монет, без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать My Boo 2: Мой питомец игра (Мод, Много монет) v1.19.27 MOD APK

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Скачать My Boo 2: Мой питомец игра (Мод, Много монет) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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