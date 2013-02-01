The Seven Deadly Sins: Idle (Мод меню) 1.6.0
Захватывающие приключения и прогресс на кончиках ваших пальцев
Версия:
1.6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Netmarble
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Описание
The Seven Deadly Sins: Idle переносит вас в мир популярного аниме, где всего несколько касаний отделяют вас от эпических побед и крупных наград. Станьте сильнее с помощью простой лотереи карт, путешествуйте по Британии с Семью Смертными Грехами и наслаждайтесь легким прогрессом, пока таверна работает на вас.
Игра предлагает множество занятий на любой вкус: PvE-сражения с демонами, PvP на Бойцовском фестивале или объединение друзей в рыцарский орден. The Seven Deadly Sins: Idle — это идеальный микс ненапряжного геймплея, коллекционирования и приключений, который увлечёт как поклонников аниме, так и любителей ролевых игр.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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