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The Seven Deadly Sins: Idle (Мод меню)

The Seven Deadly Sins: Idle (Мод меню) 1.6.0

Захватывающие приключения и прогресс на кончиках ваших пальцев
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Netmarble
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

The Seven Deadly Sins: Idle переносит вас в мир популярного аниме, где всего несколько касаний отделяют вас от эпических побед и крупных наград. Станьте сильнее с помощью простой лотереи карт, путешествуйте по Британии с Семью Смертными Грехами и наслаждайтесь легким прогрессом, пока таверна работает на вас.


Игра предлагает множество занятий на любой вкус: PvE-сражения с демонами, PvP на Бойцовском фестивале или объединение друзей в рыцарский орден. The Seven Deadly Sins: Idle — это идеальный микс ненапряжного геймплея, коллекционирования и приключений, который увлечёт как поклонников аниме, так и любителей ролевых игр.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать The Seven Deadly Sins: Idle (Мод меню) v1.6.0 MOD APK

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Скачать The Seven Deadly Sins: Idle (Мод меню) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб

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