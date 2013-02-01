Описание

The Seven Deadly Sins: Idle переносит вас в мир популярного аниме, где всего несколько касаний отделяют вас от эпических побед и крупных наград. Станьте сильнее с помощью простой лотереи карт, путешествуйте по Британии с Семью Смертными Грехами и наслаждайтесь легким прогрессом, пока таверна работает на вас.





Игра предлагает множество занятий на любой вкус: PvE-сражения с демонами, PvP на Бойцовском фестивале или объединение друзей в рыцарский орден. The Seven Deadly Sins: Idle — это идеальный микс ненапряжного геймплея, коллекционирования и приключений, который увлечёт как поклонников аниме, так и любителей ролевых игр.