Описание

Adventure City ставит вас в роль мэра, который должен превратить свой город в бастион героизма и процветания. Управляйте магазинами, создавайте легендарное снаряжение и обеспечьте героев всем необходимым, чтобы подготовить их к эпическим сражениям с Легионом Демонов. Ваша стратегия и лидерство станут ключом к спасению мира от надвигающего апокалипсиса.





Развивайте экономику города, обучайте героев и снаряжайте их для охоты на демонов и битвы с адскими боссами. Adventure City сочетает элементы градостроительства и RPG, создавая увлекательный опыт выживания, где каждая победа приближает ваш город к легендарному статусу!