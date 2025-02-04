Версия:
3.12
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SOFISH GAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 229 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание
Adventure City ставит вас в роль мэра, который должен превратить свой город в бастион героизма и процветания. Управляйте магазинами, создавайте легендарное снаряжение и обеспечьте героев всем необходимым, чтобы подготовить их к эпическим сражениям с Легионом Демонов. Ваша стратегия и лидерство станут ключом к спасению мира от надвигающего апокалипсиса.
Развивайте экономику города, обучайте героев и снаряжайте их для охоты на демонов и битвы с адскими боссами. Adventure City сочетает элементы градостроительства и RPG, создавая увлекательный опыт выживания, где каждая победа приближает ваш город к легендарному статусу!
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
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