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Adventure City (Мод меню)

Adventure City (Мод меню) 3.12

Постройте город героев и сразитесь с Легионом Демонов
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Версия:
3.12
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SOFISH GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 229 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Adventure City ставит вас в роль мэра, который должен превратить свой город в бастион героизма и процветания. Управляйте магазинами, создавайте легендарное снаряжение и обеспечьте героев всем необходимым, чтобы подготовить их к эпическим сражениям с Легионом Демонов. Ваша стратегия и лидерство станут ключом к спасению мира от надвигающего апокалипсиса.


Развивайте экономику города, обучайте героев и снаряжайте их для охоты на демонов и битвы с адскими боссами. Adventure City сочетает элементы градостроительства и RPG, создавая увлекательный опыт выживания, где каждая победа приближает ваш город к легендарному статусу!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

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