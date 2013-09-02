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Makeover Story: Fashion Merge (Мод, Много алмазов)

Makeover Story: Fashion Merge (Мод, Много алмазов) 1.32.0000

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Версия:
1.32.0000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Jewel Loft
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 431
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь мечтали стать визажистом? Вы можете создать любое вообразимое лицо, используя инструменты, предоставляемые Makeover Story: Fashion Merge. Эта игра предоставляет вам полный творческий контроль над своим внешним видом, позволяя вам продемонстрировать свое чувство стиля различными способами. У вас под рукой целый мир трендов в макияже, от порхающих бабочек до веселого волшебства Рождества. Вы можете нарисовать привлекательность с помощью правильного макияжа, прически и аксессуаров.


Makeover Story: Fashion Merge — это больше, чем просто косметика. Ведь мода не ограничивается нанесением макияжа. Как вы думаете, платье или футболка? Выбирайте между гладкой стрижкой «боб» или длинными волнистыми прядями. Что круче: с бородой или без бороды? Вы решаете, что лучше для ваших персонажей, и формируете их личности по своему усмотрению. Речь идет не только об удовлетворении их эстетических ожиданий; это также о том, чтобы узнать, кто они и что им нравится.


Даже в виртуальном мире важно уделять время себе, несмотря на весь блеск и гламур. После целого дня портняжных подвигов наши персонажи ценят охлаждающие ломтики огурца на каждый глаз и успокаивающую маску. Если вы хотите стать виртуальным специалистом по красоте, Makeover Story: Fashion Merge предоставляет вам доступ к различным инструментам по уходу за волосами и кожей ваших персонажей. По той простой причине, что уход за собой – основа красоты.


Информация о модах

Неограниченный бриллиант

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Makeover Story: Fashion Merge (Мод, Много алмазов) v1.32.0000 MOD APK

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Скачать Makeover Story: Fashion Merge (Мод, Много алмазов) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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