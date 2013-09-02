Описание

Вы когда-нибудь мечтали стать визажистом? Вы можете создать любое вообразимое лицо, используя инструменты, предоставляемые Makeover Story: Fashion Merge. Эта игра предоставляет вам полный творческий контроль над своим внешним видом, позволяя вам продемонстрировать свое чувство стиля различными способами. У вас под рукой целый мир трендов в макияже, от порхающих бабочек до веселого волшебства Рождества. Вы можете нарисовать привлекательность с помощью правильного макияжа, прически и аксессуаров.





Makeover Story: Fashion Merge — это больше, чем просто косметика. Ведь мода не ограничивается нанесением макияжа. Как вы думаете, платье или футболка? Выбирайте между гладкой стрижкой «боб» или длинными волнистыми прядями. Что круче: с бородой или без бороды? Вы решаете, что лучше для ваших персонажей, и формируете их личности по своему усмотрению. Речь идет не только об удовлетворении их эстетических ожиданий; это также о том, чтобы узнать, кто они и что им нравится.





Даже в виртуальном мире важно уделять время себе, несмотря на весь блеск и гламур. После целого дня портняжных подвигов наши персонажи ценят охлаждающие ломтики огурца на каждый глаз и успокаивающую маску. Если вы хотите стать виртуальным специалистом по красоте, Makeover Story: Fashion Merge предоставляет вам доступ к различным инструментам по уходу за волосами и кожей ваших персонажей. По той простой причине, что уход за собой – основа красоты.