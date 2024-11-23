Описание

Ship Raising — это игра, где ваш путь начинается с небольшой, милой лодки, а заканчивается мощным авианосцем. Управляйте своим кораблем в режиме ожидания, наблюдая, как он сражается с морскими чудовищами, завоевывает океанские просторы и становится настоящим морским гигантом.





Сражения, рост и великие награды





Игра предлагает вам не просто наблюдать за развитием корабля, но и участвовать в эпических морских битвах. Побеждайте грозных морских монстров, собирайте ценные ресурсы и улучшайте свои судна, превращая их в непреодолимую силу на воде. Ship Raising — это идеальное сочетание стратегии, роста и удовольствия, ждущее вашего капитанского мастерства!