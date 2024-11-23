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Raising Ships (Мод меню)

Raising Ships (Мод меню) 1.0.0

От лодки до авианосца: увлекательное морское приключение
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Ship Raising — это игра, где ваш путь начинается с небольшой, милой лодки, а заканчивается мощным авианосцем. Управляйте своим кораблем в режиме ожидания, наблюдая, как он сражается с морскими чудовищами, завоевывает океанские просторы и становится настоящим морским гигантом.


Сражения, рост и великие награды


Игра предлагает вам не просто наблюдать за развитием корабля, но и участвовать в эпических морских битвах. Побеждайте грозных морских монстров, собирайте ценные ресурсы и улучшайте свои судна, превращая их в непреодолимую силу на воде. Ship Raising — это идеальное сочетание стратегии, роста и удовольствия, ждущее вашего капитанского мастерства!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Raising Ships (Мод меню) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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