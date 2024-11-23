Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
Ship Raising — это игра, где ваш путь начинается с небольшой, милой лодки, а заканчивается мощным авианосцем. Управляйте своим кораблем в режиме ожидания, наблюдая, как он сражается с морскими чудовищами, завоевывает океанские просторы и становится настоящим морским гигантом.
Сражения, рост и великие награды
Игра предлагает вам не просто наблюдать за развитием корабля, но и участвовать в эпических морских битвах. Побеждайте грозных морских монстров, собирайте ценные ресурсы и улучшайте свои судна, превращая их в непреодолимую силу на воде. Ship Raising — это идеальное сочетание стратегии, роста и удовольствия, ждущее вашего капитанского мастерства!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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