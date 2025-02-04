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Magic Attack (Мод меню)

Magic Attack (Мод меню) 2.2.3

Стратегия и магия: ведущая сила вашего триумфа
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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Destruct Lab
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Magic Attack переносит вас в захватывающий мир, где магия и стратегия объединяются в эпических битвах. Управляйте своим арсеналом уникальных заклинаний, каждое из которых способно не только поражать врагов, но и изменять окружающую среду, добавляя динамики полю боя. Ваше магическое мастерство станет ключом к победе вашей дружественной армии над грозными противниками.


Исследуйте богатый фэнтезийный мир с завораживающими пейзажами, где за каждым углом ждут новые тайны и испытания. Сражайтесь с разнообразными врагами, разрабатывайте тактики и совершенствуйте свои способности, чтобы раскрыть весь потенциал магии и привести своё королевство к миру и процветанию. Magic Attack — это идеальное сочетание стратегии, магии и эпичных приключений!


Информация о модах

Меню, Множитель наград

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 Теги темы: Мод меню

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