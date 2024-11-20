Piggy Go — это захватывающая настольная и социальная игра, которая подарит вам массу веселья и приятных моментов с друзьями! Бесплатная и доступная для всех, она позволяет вам играть в разнообразные мини-игры, общаться, бросать кости, зарабатывать монеты и даже телепортироваться на доски ваших друзей для веселых взаимодействий. Красьте золотые монеты, нападайте на друзей и стройте свою идеальную империю, улучшая города и создавая небесные города!
Игра включает массу интересных функций: сбор карточек, коллекционирование уникальных предметов, развитие персонажей и участие в различных соревнованиях. Piggy Go — это настоящая сумасшедшая настольная игра, где возможно всё! Присоединяйтесь, чтобы испытать новые эмоции, зарабатывать достижения и весело провести время с друзьями в виртуальном мире приключений.
- МОД МЕНЮ
- Игра на скорость
- Медленная игра
Скачать Piggy GO - Битва за Монеты (Мод меню) v4.26.0 MOD APK
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