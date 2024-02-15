Описание

Stickman Myth: Shadow of Death приглашает вас в мир, где стратегия и действие переплетаются в эпическом приключении! В роли лидера команды могущественных героев вы отправитесь защищать своё королевство и восстанавливать мир, который погружён в хаос. Игра сочетает элементы RPG, стратегические сражения и динамичный геймплей, который подарит бесконечное удовольствие и адреналин.





Когда тёмные рыцари похищают принцессу, ваша команда героев — последняя надежда на её спасение. Начните свой путь с восстановления деревни: добывайте древесину, руду и стройте здания для укрепления базы. Нанимайте легендарных героев в таверне, тренируйте их и прокачивайте уникальные навыки, чтобы они стали непреодолимой силой! Исследуйте открытые земли, находите скрытые сокровища, ловите монстров и собирайте ресурсы — каждая находка поможет вам приблизиться к победе.