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Stickman Myth: Shadow of Death (Мод меню)

Stickman Myth: Shadow of Death 0.0.255

Мод меню
2
0
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Версия:
0.0.255
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
265
Скриншоты
Описание

Stickman Myth: Shadow of Death приглашает вас в мир, где стратегия и действие переплетаются в эпическом приключении! В роли лидера команды могущественных героев вы отправитесь защищать своё королевство и восстанавливать мир, который погружён в хаос. Игра сочетает элементы RPG, стратегические сражения и динамичный геймплей, который подарит бесконечное удовольствие и адреналин.


Когда тёмные рыцари похищают принцессу, ваша команда героев — последняя надежда на её спасение. Начните свой путь с восстановления деревни: добывайте древесину, руду и стройте здания для укрепления базы. Нанимайте легендарных героев в таверне, тренируйте их и прокачивайте уникальные навыки, чтобы они стали непреодолимой силой! Исследуйте открытые земли, находите скрытые сокровища, ловите монстров и собирайте ресурсы — каждая находка поможет вам приблизиться к победе.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stickman Myth: Shadow of Death (Мод меню) v0.0.255 MOD APK

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Скачать Stickman Myth: Shadow of Death (Мод меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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