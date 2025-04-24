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Fears to Fathom (Мод, Unlocked)

Fears to Fathom (Мод, Unlocked) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rayll Studios
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 12:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
215
Скриншоты
Описание

Fears to Fathom — это эпизодическая психологическая игра ужасов, в которой каждый эпизод — это отдельная история выживания, рассказанная самими героями, прошедшими через жуткие испытания. Вторая часть антологии, Norwood Hitchhike, расскажет вам историю Холли Гарднер — 19-летней девушки, чей обычный путь домой с игровой конференции превратился в настоящий кошмар.


Когда Холли решила объехать пробку по неизвестной дороге, она не могла и представить, какие опасности её ждут в долине Норвуд. В поисках безопасного места для ночлега, она оказалась в мотеле, скрывающем свои жуткие тайны. В этом эпизоде игрокам предстоит помочь Холли принимать решения, от которых будет зависеть её жизнь, и прожить моменты, где каждое действие может стать последним.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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