Fears to Fathom — это эпизодическая психологическая игра ужасов, в которой каждый эпизод — это отдельная история выживания, рассказанная самими героями, прошедшими через жуткие испытания. Вторая часть антологии, Norwood Hitchhike, расскажет вам историю Холли Гарднер — 19-летней девушки, чей обычный путь домой с игровой конференции превратился в настоящий кошмар.
Когда Холли решила объехать пробку по неизвестной дороге, она не могла и представить, какие опасности её ждут в долине Норвуд. В поисках безопасного места для ночлега, она оказалась в мотеле, скрывающем свои жуткие тайны. В этом эпизоде игрокам предстоит помочь Холли принимать решения, от которых будет зависеть её жизнь, и прожить моменты, где каждое действие может стать последним.
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