Описание

Pacific Fire — это увлекательная пошаговая стратегическая игра, действие которой разворачивается на Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Разработанная талантливым разработчиком-одиночкой, игра предлагает игрокам взять на себя командование войсками различных стран и испытать эпические сражения периода 1941-1945 годов. Управляйте силами США, Японии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Таиланда, Индии и Нидерландов, чтобы изменить ход истории.





В Pacific Fire каждый ход имеет значение: планируйте свои действия, выбирайте стратегию и грамотно распределяйте ресурсы, чтобы завоевать преимущество в этом сложном регионе. Захватывающая атмосфера, историческая точность и детальная проработка тактических аспектов делают игру обязательной для всех поклонников военных стратегий. Вы готовы принять вызов и доказать, что именно ваши решения могут повлиять на исход сражений?