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Pacific Fire (Мод, Unlocked)

Pacific Fire (Мод, Unlocked) 1.800

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Версия:
1.800
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wirraway Software
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
173
Скриншоты
Описание

Pacific Fire — это увлекательная пошаговая стратегическая игра, действие которой разворачивается на Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Разработанная талантливым разработчиком-одиночкой, игра предлагает игрокам взять на себя командование войсками различных стран и испытать эпические сражения периода 1941-1945 годов. Управляйте силами США, Японии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Таиланда, Индии и Нидерландов, чтобы изменить ход истории.


В Pacific Fire каждый ход имеет значение: планируйте свои действия, выбирайте стратегию и грамотно распределяйте ресурсы, чтобы завоевать преимущество в этом сложном регионе. Захватывающая атмосфера, историческая точность и детальная проработка тактических аспектов делают игру обязательной для всех поклонников военных стратегий. Вы готовы принять вызов и доказать, что именно ваши решения могут повлиять на исход сражений?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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