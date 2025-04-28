Game of Sky (Мод, Без рекламы) 2.0.1
Game of Sky приглашает вас в увлекательное приключение среди парящих островов, где вас ждут элементы стратегии, исследования и строительства городов. В этой игре вам предстоит путешествовать по безграничным небесам и устанавливать свое господство в мире, полном удивительных возможностей и опасностей.
Ваше путешествие начнется с создания собственного небесного города. Как лидер, вы будете управлять строительством и расширением поселений, находящихся на волшебных островах, парящих среди облаков. Вам предстоит собирать ресурсы, развивать инфраструктуру и заботиться о процветании своих жителей. Каждое решение, будь то управление ресурсами или планирование новых сооружений, окажет влияние на развитие вашего общества. Game of Sky предлагает глубокую стратегию, в которой ваш успех зависит от грамотного планирования и управления.
Меню Мод
Скорость игры
Скачать Game of Sky (Мод, Без рекламы) v2.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.