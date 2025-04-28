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Game of Sky (Мод, Без рекламы)

Game of Sky (Мод, Без рекламы) 2.0.1

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Версия:
2.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
IGG.COM
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 623 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
416
Скриншоты
Описание

Game of Sky приглашает вас в увлекательное приключение среди парящих островов, где вас ждут элементы стратегии, исследования и строительства городов. В этой игре вам предстоит путешествовать по безграничным небесам и устанавливать свое господство в мире, полном удивительных возможностей и опасностей.


Ваше путешествие начнется с создания собственного небесного города. Как лидер, вы будете управлять строительством и расширением поселений, находящихся на волшебных островах, парящих среди облаков. Вам предстоит собирать ресурсы, развивать инфраструктуру и заботиться о процветании своих жителей. Каждое решение, будь то управление ресурсами или планирование новых сооружений, окажет влияние на развитие вашего общества. Game of Sky предлагает глубокую стратегию, в которой ваш успех зависит от грамотного планирования и управления.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Game of Sky (Мод, Без рекламы) v2.0.1 MOD APK

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Скачать Game of Sky (Мод, Без рекламы) 623 Мб Ссылка 2 623 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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