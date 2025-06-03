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To The Trenches (Мод, Много денег)

To The Trenches (Мод, Много денег) 1.6.18

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Версия:
1.6.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dad Made
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 21:29
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
696
Скриншоты
Описание

To The Trenches — это захватывающая стратегия, которая позволяет каждому игроку почувствовать себя командиром на полях сражений Первой мировой войны, даже сидя на диване или в пути. Сражайтесь на процедурно сгенерированных полях битв, что делает каждую битву уникальной и непредсказуемой. Управляйте своей ротой солдат, используя разнообразные инструменты разрушения, и наслаждайтесь атмосферой войны, выполненной в стиле ретро.


Игра предлагает новый опыт с каждым сражением, проверяя ваши стратегические навыки и способность вести солдат к победе. To The Trenches бросает вызов вашим командирским способностям: хватит ли у вас навыков, чтобы прославить свою страну и доминировать на поле боя? Докажите это, вступив в бой и став настоящим героем окопов!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать To The Trenches (Мод, Много денег) v1.6.18 MOD APK

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Скачать To The Trenches (Мод, Много денег) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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