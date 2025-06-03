Описание

To The Trenches — это захватывающая стратегия, которая позволяет каждому игроку почувствовать себя командиром на полях сражений Первой мировой войны, даже сидя на диване или в пути. Сражайтесь на процедурно сгенерированных полях битв, что делает каждую битву уникальной и непредсказуемой. Управляйте своей ротой солдат, используя разнообразные инструменты разрушения, и наслаждайтесь атмосферой войны, выполненной в стиле ретро.





Игра предлагает новый опыт с каждым сражением, проверяя ваши стратегические навыки и способность вести солдат к победе. To The Trenches бросает вызов вашим командирским способностям: хватит ли у вас навыков, чтобы прославить свою страну и доминировать на поле боя? Докажите это, вступив в бой и став настоящим героем окопов!