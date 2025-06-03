To The Trenches (Мод, Много денег) 1.6.18
To The Trenches — это захватывающая стратегия, которая позволяет каждому игроку почувствовать себя командиром на полях сражений Первой мировой войны, даже сидя на диване или в пути. Сражайтесь на процедурно сгенерированных полях битв, что делает каждую битву уникальной и непредсказуемой. Управляйте своей ротой солдат, используя разнообразные инструменты разрушения, и наслаждайтесь атмосферой войны, выполненной в стиле ретро.
Игра предлагает новый опыт с каждым сражением, проверяя ваши стратегические навыки и способность вести солдат к победе. To The Trenches бросает вызов вашим командирским способностям: хватит ли у вас навыков, чтобы прославить свою страну и доминировать на поле боя? Докажите это, вступив в бой и став настоящим героем окопов!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.