Описание

Добро пожаловать в Lies Of Astaroths-Battle Games, где у вас есть возможность собирать мощные карты. Эта впечатляющая ролевая игра приносит вам новые волнения, смешанные с различными вызовами для вас. Более того, игрокам также необходимо дополнять интуитивные стратегии, недостающие навыки, чтобы достичь наилучших результатов во время игры.





Собирайте мощные карты и владейте многими картами, тогда этот человек победит. Игра предоставляет вам предложения по выбору различных персонажей-героев. Затем вы также можете настроить энергию и внешний вид героя, чтобы облегчить процесс победы над врагом.