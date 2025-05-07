Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню) 4.57.0.22527
Добро пожаловать в Lies Of Astaroths-Battle Games, где у вас есть возможность собирать мощные карты. Эта впечатляющая ролевая игра приносит вам новые волнения, смешанные с различными вызовами для вас. Более того, игрокам также необходимо дополнять интуитивные стратегии, недостающие навыки, чтобы достичь наилучших результатов во время игры.
Собирайте мощные карты и владейте многими картами, тогда этот человек победит. Игра предоставляет вам предложения по выбору различных персонажей-героев. Затем вы также можете настроить энергию и внешний вид героя, чтобы облегчить процесс победы над врагом.
МОД МЕНЮ
Скорость игры
Примечание : для игры нужен фейковый VPN.
Скачать Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню) v4.57.0.22527 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.