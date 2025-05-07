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Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню)

Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню) 4.57.0.22527

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Версия:
4.57.0.22527
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FANTASTIC INTERACTIVE LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 11:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 538 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
131
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Lies Of Astaroths-Battle Games, где у вас есть возможность собирать мощные карты. Эта впечатляющая ролевая игра приносит вам новые волнения, смешанные с различными вызовами для вас. Более того, игрокам также необходимо дополнять интуитивные стратегии, недостающие навыки, чтобы достичь наилучших результатов во время игры.


Собирайте мощные карты и владейте многими картами, тогда этот человек победит. Игра предоставляет вам предложения по выбору различных персонажей-героев. Затем вы также можете настроить энергию и внешний вид героя, чтобы облегчить процесс победы над врагом.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Скорость игры

Примечание : для игры нужен фейковый VPN.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню) v4.57.0.22527 MOD APK

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Скачать Lies Of Astaroths-Battle Games (Мод Меню) 538 Мб Ссылка 2 538 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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