android-1.ru / Игры / Стратегии / Deadly Dudes (Мод, Без рекламы)
Deadly Dudes (Мод, Без рекламы)

Deadly Dudes (Мод, Без рекламы) v2.0.479

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.0.479
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
537
Описание

Deadly Dudes — постапокалиптический шутер, перенесущий вас в жестокий мир 1990-х годов, где зомби-вирус охватил планету. Города по всему миру построили убежища, чтобы выжить, и теперь ваша задача — стать одним из немногих выживших. Отправляйтесь в опасные походы за ресурсами, сражайтесь с ордами зомби, развивайте навыки выживания и восстанавливайте убежище, чтобы возродить современную цивилизацию из руин.


Беги и стреляй: Возьмите в руки оружие и сразитесь с зомби, используя разнообразные тактики для уничтожения врагов. Воспользуйтесь взрывными бочками, уничтожайте машины и выталкивайте зомби из ворот, чтобы зачистить волны врагов. В Deadly Dudes доступно множество видов оружия — от пистолетов и дробовиков до винтовок, каждое из которых обладает уникальными характеристиками, преимуществами и недостатками. Выбирайте самое подходящее оружие для каждой ситуации и типов зомби, гибко адаптируясь к боевым условиям, чтобы одержать окончательную победу и обеспечить выживание человечества!


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Deadly Dudes (Мод, Без рекламы) v2.0.479 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Deadly Dudes (Мод, Без рекламы) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Zombie Defense: Survival War (Мод, Много денег)
Zombie Defense: Survival War (Мод, Много денег)
Version: 5.1.2
Mystic Dungeon (Мод меню)
Mystic Dungeon (Мод меню)
Version: 1.0.9
The Army: Age of War (Мод, Без рекламы)
The Army: Age of War (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.3
(CBT) Ragnarok: Monster World (Мод, Без рекламы)
(CBT) Ragnarok: Monster World (Мод, Без рекламы)
Version: 0.19.1
Mecha Domination (Мод, Без рекламы)
Mecha Domination (Мод, Без рекламы)
Version: 6.3.6
Soul Quest: Стратегия РПГ (Мод Меню)
Soul Quest: Стратегия РПГ (Мод Меню)
Version: 1.8.4
Forge of Empires Построй город (Мод, Без рекламы)
Forge of Empires Построй город (Мод, Без рекламы)
Version: 1.302.16
Carthage: Bellum Punicum (Полная версия)
Carthage: Bellum Punicum (Полная версия)
Version: 1.32.01

Отзывы о Deadly Dudes (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив