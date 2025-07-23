Deadly Dudes (Мод, Без рекламы) v2.0.479
Deadly Dudes — постапокалиптический шутер, перенесущий вас в жестокий мир 1990-х годов, где зомби-вирус охватил планету. Города по всему миру построили убежища, чтобы выжить, и теперь ваша задача — стать одним из немногих выживших. Отправляйтесь в опасные походы за ресурсами, сражайтесь с ордами зомби, развивайте навыки выживания и восстанавливайте убежище, чтобы возродить современную цивилизацию из руин.
Беги и стреляй: Возьмите в руки оружие и сразитесь с зомби, используя разнообразные тактики для уничтожения врагов. Воспользуйтесь взрывными бочками, уничтожайте машины и выталкивайте зомби из ворот, чтобы зачистить волны врагов. В Deadly Dudes доступно множество видов оружия — от пистолетов и дробовиков до винтовок, каждое из которых обладает уникальными характеристиками, преимуществами и недостатками. Выбирайте самое подходящее оружие для каждой ситуации и типов зомби, гибко адаптируясь к боевым условиям, чтобы одержать окончательную победу и обеспечить выживание человечества!
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Скачать Deadly Dudes (Мод, Без рекламы) v2.0.479 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.