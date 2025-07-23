Описание

Deadly Dudes — постапокалиптический шутер, перенесущий вас в жестокий мир 1990-х годов, где зомби-вирус охватил планету. Города по всему миру построили убежища, чтобы выжить, и теперь ваша задача — стать одним из немногих выживших. Отправляйтесь в опасные походы за ресурсами, сражайтесь с ордами зомби, развивайте навыки выживания и восстанавливайте убежище, чтобы возродить современную цивилизацию из руин.





Беги и стреляй: Возьмите в руки оружие и сразитесь с зомби, используя разнообразные тактики для уничтожения врагов. Воспользуйтесь взрывными бочками, уничтожайте машины и выталкивайте зомби из ворот, чтобы зачистить волны врагов. В Deadly Dudes доступно множество видов оружия — от пистолетов и дробовиков до винтовок, каждое из которых обладает уникальными характеристиками, преимуществами и недостатками. Выбирайте самое подходящее оружие для каждой ситуации и типов зомби, гибко адаптируясь к боевым условиям, чтобы одержать окончательную победу и обеспечить выживание человечества!