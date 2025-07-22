Five Nights at Maggie's 2 (C) v1.0
Секреты старых пиццерий раскрыты — но стоит ли их знать?
Five Nights at Maggie's 2 (C) приглашает тебя в мрачный музей, где оживают тени прошлого. Добро пожаловать в Музей Мэгги — место, где ты раскроешь забытые тайны «Волшебного мира Мэгги» и «Волшебного мира Гуппи». На первый взгляд, это просто собрание старых аниматроников и пыльных экспонатов... но ночами всё меняется. Камеры видеонаблюдения, тревожные звуки, медленно приближающиеся фигуры — здесь ты не просто охранник, ты последний свидетель тех жутких историй.
Выдержишь ли ты все ночи, когда история начнёт повторяться? Присматривай за каждым углом, слушай тишину — и не доверяй ничему, что выглядит слишком неподвижным. Five Nights at Maggie's 2 (C) — это не просто хоррор в духе FNaF, это возвращение к атмосфере первого страха, усиленное новыми локациями, старыми легендами и той самой тревогой, которую ты уже почти забыл. Приготовься: ночь — это твой враг.
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