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Five Nights at Maggie's 2 (C)

Five Nights at Maggie's 2 (C) v1.0

Секреты старых пиццерий раскрыты — но стоит ли их знать?

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Manuel Genaro
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Five Nights at Maggie's 2 (C) приглашает тебя в мрачный музей, где оживают тени прошлого. Добро пожаловать в Музей Мэгги — место, где ты раскроешь забытые тайны «Волшебного мира Мэгги» и «Волшебного мира Гуппи». На первый взгляд, это просто собрание старых аниматроников и пыльных экспонатов... но ночами всё меняется. Камеры видеонаблюдения, тревожные звуки, медленно приближающиеся фигуры — здесь ты не просто охранник, ты последний свидетель тех жутких историй.


Выдержишь ли ты все ночи, когда история начнёт повторяться? Присматривай за каждым углом, слушай тишину — и не доверяй ничему, что выглядит слишком неподвижным. Five Nights at Maggie's 2 (C) — это не просто хоррор в духе FNaF, это возвращение к атмосфере первого страха, усиленное новыми локациями, старыми легендами и той самой тревогой, которую ты уже почти забыл. Приготовься: ночь — это твой враг.


Информация о модах

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Скачать Five Nights at Maggie's 2 (C) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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