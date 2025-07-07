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Country Balls: State Takeover (Мод, Много золота)

Country Balls: State Takeover (Мод, Много золота) v2.0.4

Захвати мир умом и красками: раскрась карту своей стратегией прямо сейчас

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MAD PIXEL
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Country Balls: State Takeover – стратегическая мобильная игра, где шарообразные страны борются за мировой контроль на гексографической карте. Ты начинаешь с одной тихой столицы, собираешь налоги, строишь ферму, выпускаешь первый батальон и бросаешь его на соседнюю провинцию. Каждые пять минут меняешь баланс между золотом и армией, решая, красить ли новые земли в свои цвета или укреплять старые. Один неверный ход – флаг соперника уже над твоим городом.


Блестеть победой помогают тактические битвы, где бросок кубика задаёт старт, а твои апгрейды решают исход столкновения, и экономическое управление, заставляющее думать о зерне так же часто, как о пушках. Развивай технологии, открывая бронетехнику и авиацию, усиливай фабрики стим-пакетами и нанимай легендарных генералов-мемов, чьи пассивы ускоряют захват пограничных узлов. Онлайн-матчи, ежедневные испытания и древо достижений превращают каждую сессию в шаг к глобальной доминации.


Информация о модах

Неограниченное золото

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Много золота

Скачать Country Balls: State Takeover (Мод, Много золота) v2.0.4 MOD APK

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Скачать Country Balls: State Takeover (Мод, Много золота) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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