Описание

Country Balls: State Takeover – стратегическая мобильная игра, где шарообразные страны борются за мировой контроль на гексографической карте. Ты начинаешь с одной тихой столицы, собираешь налоги, строишь ферму, выпускаешь первый батальон и бросаешь его на соседнюю провинцию. Каждые пять минут меняешь баланс между золотом и армией, решая, красить ли новые земли в свои цвета или укреплять старые. Один неверный ход – флаг соперника уже над твоим городом.





Блестеть победой помогают тактические битвы, где бросок кубика задаёт старт, а твои апгрейды решают исход столкновения, и экономическое управление, заставляющее думать о зерне так же часто, как о пушках. Развивай технологии, открывая бронетехнику и авиацию, усиливай фабрики стим-пакетами и нанимай легендарных генералов-мемов, чьи пассивы ускоряют захват пограничных узлов. Онлайн-матчи, ежедневные испытания и древо достижений превращают каждую сессию в шаг к глобальной доминации.