Country Balls: State Takeover (Мод, Много золота) v2.0.4
Захвати мир умом и красками: раскрась карту своей стратегией прямо сейчас
Country Balls: State Takeover – стратегическая мобильная игра, где шарообразные страны борются за мировой контроль на гексографической карте. Ты начинаешь с одной тихой столицы, собираешь налоги, строишь ферму, выпускаешь первый батальон и бросаешь его на соседнюю провинцию. Каждые пять минут меняешь баланс между золотом и армией, решая, красить ли новые земли в свои цвета или укреплять старые. Один неверный ход – флаг соперника уже над твоим городом.
Блестеть победой помогают тактические битвы, где бросок кубика задаёт старт, а твои апгрейды решают исход столкновения, и экономическое управление, заставляющее думать о зерне так же часто, как о пушках. Развивай технологии, открывая бронетехнику и авиацию, усиливай фабрики стим-пакетами и нанимай легендарных генералов-мемов, чьи пассивы ускоряют захват пограничных узлов. Онлайн-матчи, ежедневные испытания и древо достижений превращают каждую сессию в шаг к глобальной доминации.
Неограниченное золото
Неограниченное количество бриллиантов
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.