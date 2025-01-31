Описание

Idle Hero TD — это захватывающая игра для мобильных устройств, сочетающая элементы RPG и фэнтезийного сеттинга с бесстрашными героями, грозными монстрами и многочисленными боевыми стратегиями.





Ваша роль — командир, и ваша главная цель — собрать команду храбрых героев, чтобы защитить свою башню от беспрестанных нападений злых существ. Каждый герой обладает уникальными способностями и навыками, которые помогут вам в сражениях.





Idle Hero TD объединяет жанры idle-игр и tower defense, предлагая игрокам увлекательные мини-игры, основанные на концепции обороны башни. Игроки могут наслаждаться стратегическим компонентом игры, выбирая и улучшая своих героев для максимальной эффективности в бою.