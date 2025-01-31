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Idle Hero TD Tower Defense RPG (Мод меню)

Idle Hero TD Tower Defense RPG (Мод меню) 11.49

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Версия:
11.49
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Swell Games LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
179
Скриншоты
Описание

Idle Hero TD — это захватывающая игра для мобильных устройств, сочетающая элементы RPG и фэнтезийного сеттинга с бесстрашными героями, грозными монстрами и многочисленными боевыми стратегиями.


Ваша роль — командир, и ваша главная цель — собрать команду храбрых героев, чтобы защитить свою башню от беспрестанных нападений злых существ. Каждый герой обладает уникальными способностями и навыками, которые помогут вам в сражениях.


Idle Hero TD объединяет жанры idle-игр и tower defense, предлагая игрокам увлекательные мини-игры, основанные на концепции обороны башни. Игроки могут наслаждаться стратегическим компонентом игры, выбирая и улучшая своих героев для максимальной эффективности в бою.


Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Hero TD Tower Defense RPG (Мод меню) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

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