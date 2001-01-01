android-1.ru / Игры / Стратегии / Monster Defender (Мод, Режим бога)
Monster Defender (Мод, Режим бога)

Monster Defender (Мод, Режим бога) 5.3.9

0
1
Скачать (89 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
5.3.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TNT Game Developer
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
483

Готовы ли вы к сражению с армией орков и защите своего замка? Monster Defender - это лучшая стратегическая игра для Android, которая испытает ваши навыки в tower defense и castle defense.


Monster Defender предлагает разнообразные функции для защиты вашего королевства. Вы можете выбрать между автоматической защитой или управлением оружием своими руками, стреляя во врагов непосредственно на экране. Кроме того, в вашем распоряжении различное специальное оружие, башни и войска, которые помогут вам в борьбе с монстрами. Регулярно улучшайте свое оружие и систему защиты, чтобы держать позиции и оставаться на вершине игры.


Укрепляйте свое тело, тренируйте ловкость и выбирайте лучшее оружие, чтобы одержать победу над врагами. Когда ситуация становится критической, не забывайте использовать power shot, чтобы отражать врагов и держать их подальше от вашего замка. Ваше королевство полагается на вас, герой. Сможете ли вы отразить атаки орков и сохранить свою землю в безопасности?


Скриншоты

Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. БАШНЯ КУПИТЬ БЕСПЛАТНО

ПРИМЕЧАНИЕ: Покупка башни бесплатно означает, что когда вы находитесь в режиме битвы и покупаете башню, она будет стоить 0 только при первой покупке.


 Теги темы: Режим бога

Скачать Monster Defender (Мод, Режим бога) 5.3.9 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Monster Defender (Мод, Режим бога) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Empire Kingdom Idle Premium (Мод Меню)
Empire Kingdom Idle Premium (Мод Меню)
Версия: 1.0.362
Stickman Age: Stick War Battle (Мод, Бесплатные награды)
Stickman Age: Stick War Battle (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 06.15.23
БОЕГУСЕНИ (Мод, Много яблок)
БОЕГУСЕНИ (Мод, Много яблок)
Версия: 1.2.9.5452
Countryballs at War (Мод, Бесплатные награды)
Countryballs at War (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 0.7
Myths of Moonrise (Полная версия)
Myths of Moonrise (Полная версия)
Версия: 1.23.1
Papa's Hot Doggeria To Go! (Мод, Много денег)
Papa's Hot Doggeria To Go! (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.4
Clash of Gods: Magic Kingdom (Мод, Много денег)
Clash of Gods: Magic Kingdom (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.01
Higan: Eruthyll (Мод Меню)
Higan: Eruthyll (Мод Меню)
Версия: 1.1.0.0

Отзывы о Monster Defender (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив