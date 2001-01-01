Monster Defender (Мод, Режим бога) 5.3.9
Готовы ли вы к сражению с армией орков и защите своего замка? Monster Defender - это лучшая стратегическая игра для Android, которая испытает ваши навыки в tower defense и castle defense.
Monster Defender предлагает разнообразные функции для защиты вашего королевства. Вы можете выбрать между автоматической защитой или управлением оружием своими руками, стреляя во врагов непосредственно на экране. Кроме того, в вашем распоряжении различное специальное оружие, башни и войска, которые помогут вам в борьбе с монстрами. Регулярно улучшайте свое оружие и систему защиты, чтобы держать позиции и оставаться на вершине игры.
Укрепляйте свое тело, тренируйте ловкость и выбирайте лучшее оружие, чтобы одержать победу над врагами. Когда ситуация становится критической, не забывайте использовать power shot, чтобы отражать врагов и держать их подальше от вашего замка. Ваше королевство полагается на вас, герой. Сможете ли вы отразить атаки орков и сохранить свою землю в безопасности?
Информация о модах
1. РЕЖИМ БОГА
2. БАШНЯ КУПИТЬ БЕСПЛАТНО
ПРИМЕЧАНИЕ: Покупка башни бесплатно означает, что когда вы находитесь в режиме битвы и покупаете башню, она будет стоить 0 только при первой покупке.
Скачать Monster Defender (Мод, Режим бога) 5.3.9 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство