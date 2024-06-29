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Warzone Commander (Мод, Unlocked)

Warzone Commander (Мод, Unlocked) 1.0.29

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Версия:
1.0.29
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
KhoGames
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Warzone Commander — это 2D сайд-скроллер стратегия, которая переносит игроков в современные военные конфликты. В этом захватывающем проекте вы столкнетесь с узнаваемой военной техникой и классическими стратегическими задачами. Ваша цель — достичь лагеря противника, расположенного на противоположном конце карты, и разрушить его, нанося удары и отражая вражеские действия.


Игра предлагает разнообразие юнитов, каждый из которых обладает уникальными способностями и анимацией. У вас будет доступ к группам спецназа и авиаударам, которые помогут вам в бою. Помимо этого, Warzone Commander позволяет настраивать различные аспекты ваших сил, от элементов брони на боевых машинах до вооружения у рядовых солдат.


Привлекательная графика, интересные тактические возможности и глубокая механика настройки делают Warzone Commander захватывающим и увлекательным стратегическим опытом, который понравится любителям военных игр и стратегий.


Скриншоты

Информация о модах

Все разблокировано 

 Теги темы: Unlocked, 2D, Военные

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