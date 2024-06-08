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ColorfulFlower (Полная версия)

ColorfulFlower (Полная версия) 1.0.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LRZZ
Версия:
1.0.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.xm8mgame.ColorfulFlower
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
12

ColorfulFlower - это увлекательная казуальная игра, в которой игроки могут наслаждаться простым, но захватывающим геймплеем. Ваша задача - исключить три одинаковых продукта, нажимая на экран. Этот простой механизм позволяет игрокам быстро включиться в игру и начать зарабатывать очки.


Каждое нажатие помогает вам заработать очки, которые накапливаются по мере исключения одинаковых продуктов. Чем больше продуктов вы исключаете, тем выше ваш счет и тем больше удовольствия вы получите от процесса. Это отличный способ расслабиться и провести время, соревнуясь с друзьями или просто наслаждаясь одиночной игрой.


Игра предлагает красочную графику и интуитивно понятный интерфейс, что делает её подходящей для игроков всех возрастов. Попробуйте свои силы в ColorfulFlower и узнайте, сколько очков вы сможете набрать, исключая одинаковые продукты!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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