android-1.ru / Игры / Стратегии / BeyondMeasure (Полная ваерсия)
BeyondMeasure (Полная ваерсия)

BeyondMeasure (Полная ваерсия) 1.0.0

0
0
Скачать (87 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LRZZ
Версия:
1.0.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 87 Мб
id приложения:
com.xm8mgame.BeyondMeasure
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
11

BeyondMeasure - это увлекательная казуальная игра, в которой игроки могут расслабиться и наслаждаться простым, но затягивающим геймплеем. Ваша задача - уничтожать три одинаковых объекта, нажимая на экран. Эта механика позволяет игрокам быстро погружаться в игру и наслаждаться процессом.


Каждое нажатие приносит очки, которые вы зарабатываете, постепенно уничтожая объекты на экране. Чем больше объектов вы уничтожите, тем выше ваш счет и тем больше удовольствия вы получите от игры. BeyondMeasure - это идеальный способ провести время, соревнуясь с друзьями или просто отдыхая. Игра предлагает красочную графику и плавный интерфейс, что делает её подходящей для игроков всех возрастов. Попробуйте свои силы в BeyondMeasure и узнайте, сколько очков вы сможете набрать!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать BeyondMeasure (Полная ваерсия) 1.0.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать BeyondMeasure 1.0.0
Скачать BeyondMeasure 1.0.0 (Ссылка 2)

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Arcana Defenders (Полная версия)
Arcana Defenders (Полная версия)
Версия: 1.1.0
Our Empire Remake Pro (Полная версия)
Our Empire Remake Pro (Полная версия)
Версия: 0.4b1
Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)
Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)
Версия: 1.4.0
Girls' Frontline (Мод меню)
Girls' Frontline (Мод меню)
Версия: 3.0400_427
BeautifulFlower (Полная версия)
BeautifulFlower (Полная версия)
Версия: 1.0
Five Nights at Maggie's 3 (Полная версия)
Five Nights at Maggie's 3 (Полная версия)
Версия: 1.1.5
Binh Đoàn Z (Мод меню)
Binh Đoàn Z (Мод меню)
Версия: 1.3.721
Papa's Wingeria To Go! (Полная версия)
Papa's Wingeria To Go! (Полная версия)
Версия: 1.0.4

Отзывы о BeyondMeasure (Полная ваерсия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив