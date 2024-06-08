BeyondMeasure - это увлекательная казуальная игра, в которой игроки могут расслабиться и наслаждаться простым, но затягивающим геймплеем. Ваша задача - уничтожать три одинаковых объекта, нажимая на экран. Эта механика позволяет игрокам быстро погружаться в игру и наслаждаться процессом.





Каждое нажатие приносит очки, которые вы зарабатываете, постепенно уничтожая объекты на экране. Чем больше объектов вы уничтожите, тем выше ваш счет и тем больше удовольствия вы получите от игры. BeyondMeasure - это идеальный способ провести время, соревнуясь с друзьями или просто отдыхая. Игра предлагает красочную графику и плавный интерфейс, что делает её подходящей для игроков всех возрастов. Попробуйте свои силы в BeyondMeasure и узнайте, сколько очков вы сможете набрать!