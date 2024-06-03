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Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)

Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню) 1.4.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dreamplay Games
Версия:
1.4.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 105 Мб
id приложения:
com.dreamplay.titanslayer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
50

Titan Slayer: Deckbuilding RPG захватывает своей уникальной историей о молодых героях, которые вооружены смелостью и силой для борьбы с гигантскими Титанами. После окончания средней школы, эти юноши и девушки решают использовать свои уникальные способности для защиты своего мира.


Игра интегрирует элементы стратегии и РПГ, позволяя игрокам создавать и адаптировать колоды карт, которые представляют различных героев с уникальными способностями. Стратегическое использование этих карт необходимо для победы над Титанами, каждый из которых требует особого подхода и комбинаций.


Динамичные и захватывающие бои в Titan Slayer требуют не только смекалки в создании колоды, но и тактического мышления во время битв. Это испытание умений и стратегии обещает игрокам непредсказуемые сражения и постоянные вызовы на пути к спасению их мира от разрушения.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Хорошая мода
  • Множитель атаки
 Теги темы: Мод меню

Скачать Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню) 1.4.0 взлом

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Скачать Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)
105 Мб
Ссылка 2
105 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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