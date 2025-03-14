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Girls' Frontline (Мод меню)

Girls' Frontline (Мод меню) 3.0600_280

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Версия:
3.0600_280
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Darkwinter Software Co., Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 730 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
220
Скриншоты
Описание

Girls’ Frontline — это захватывающая стратегическая игра, которая переносит игроков в постапокалиптический мир, окутанный тьмой и хаосом. События игры разворачиваются в альтернативной реальности, где темный заговор угрожает самому существованию человечества. Игрокам предстоит принять роль командира армии T-Dolls — боевых андроидов, созданных для ведения войны.


Каждый T-Doll обладает уникальными способностями и тактическими навыками, что позволяет игрокам строить сложные стратегии и адаптировать свой подход к различным боевым сценариям. Главная цель — не просто сражаться с врагами, но и раскрыть заговор, стоящий за катастрофическими событиями, и попытаться предотвратить глобальное уничтожение.


Игра делает акцент на тактическом планировании и управлении ресурсами. Игроки должны эффективно использовать свои отряды T-Dolls, оптимизировать их оборудование и навыки, а также проводить исследования для улучшения своих шансов на успех в миссиях. Girls’ Frontline предлагает глубокий сюжет и множество персонажей, каждый из которых имеет свою историю и мотивации, добавляя слои сложности и эмоциональной привлекательности в игровой процесс.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Хорошая мода
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Girls' Frontline (Мод меню) v3.0600_280 MOD APK

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