android-1.ru / Игры / Стратегии / Binh Đoàn Z (Мод меню)
Binh Đoàn Z (Мод меню)

Binh Đoàn Z (Мод меню) 1.3.721

Командуйте сопротивлением в постапокалиптическом мире
0
0
Скачать (880 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
3T Online Entertainment
Версия:
1.3.721
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 880 Мб
id приложения:
com.camelgames.aoz.vn
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
114

Army Z предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в постапокалиптический мир, где человечество стоит на грани уничтожения из-за нашествия зомби. В этой захватывающей стратегической игре вам предстоит взять на себя роль командира, чья задача — не только выживать, но и организовывать сопротивление этим ужасающим созданиям. Вы начнете своё приключение с обороны своего последнего убежища, собирая вокруг себя выживших и формируя из них боеспособные отряды.


По мере продвижения игры вы будете развивать свою базу, исследовать новые технологии и улучшать вооружение, чтобы усилить свои шансы на успех. Ваша армия из выживших должна будет не только отражать волны атак зомби, но и выходить на контратаку, чтобы освободить захваченные территории и найти ресурсы, необходимые для выживания и развития.


Army Z обладает глубокой стратегической составляющей, где каждое ваше решение влияет на исход борьбы. Игроки могут адаптировать свою тактику, выбирая из различных типов вооружений и единиц, чтобы создать максимально эффективную армию против постоянно меняющихся угроз. С каждым новым уровнем вызовы становятся сложнее, требуя от вас более тщательного планирования и готовности к непредвиденным обстоятельствам. Эта игра идеально подходит для тех, кто любит сложные тактические сражения и хочет проверить свои навыки в управлении и стратегии в экстремальных условиях.


Скриншоты

Информация о модах

Меню, Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Binh Đoàn Z (Мод меню) 1.3.721 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Binh Đoàn Z (Мод меню)
880 Мб
Ссылка 2
880 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Papa's Wingeria To Go! (Полная версия)
Papa's Wingeria To Go! (Полная версия)
Версия: 1.0.4
Papa's Sushiria To Go! (Полная версия)
Papa's Sushiria To Go! (Полная версия)
Версия: 1.0.2
Survival War: Death World (Мод меню)
Survival War: Death World (Мод меню)
Версия: 2.0.21
Hex of Steel (Полная версия)
Hex of Steel (Полная версия)
Версия: 7.5.0
CharmingBaby (Полная версия)
CharmingBaby (Полная версия)
Версия: 1.0
Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню)
Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню)
Версия: 1.0.5
Башня обороны король (Мод, Много золота)
Башня обороны король (Мод, Много золота)
Версия: 1.5.4
Entropy 2099 - HHGames (Полная версия)
Entropy 2099 - HHGames (Полная версия)
Версия: 1.0.3

Отзывы о Binh Đoàn Z (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив