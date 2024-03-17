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Langrisser (Мод Меню)

Langrisser (Мод Меню) 2.56.0

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Версия:
2.56.0
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
ZlongGames
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
257
Скриншоты
Описание

Langrisser - Война Добра и Зла, Света и Тьмы, Лушириса и Хаоса — это вечная борьба, которая пронизывает вселенную Лангриссера. Этот уникальный мир войны и магии был задуман много лет назад на игровых консолях разных поколений, но теперь доступен и на смартфонах. Величие и красота богини Света сочетаются с мощью и свирепостью злого бога Тьмы, когда они сражаются друг с другом, владея святыми мечами.


В мобильной версии сохранены классические элементы пошагового игрового процесса серии Лангриссер. Независимо от того, из какой части серии игра произошла, она сохраняет тот же неповторимый стиль и тактическую глубину, которая нравится многим игрокам. Добавление новых персонажей и улучшенная графика только увеличивают интерес к игре. Здесь по-прежнему важна тактика и использование местности, а эпические сражения придают игре особое волнение и атмосферу. Это как возвращение к знакомым, но любимым моментам, полным ностальгии и увлекательных приключений.


Информация о модах

Меню

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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