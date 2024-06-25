War of Evolution - это захватывающая игра о богах, в которой игроки управляют эволюцией видов от скромного водоема до межзвездного путешествия. Благодаря инструментам создания песочницы, стратегическому игровому процессу в реальном времени и управлению ресурсами, игроки имеют безграничные возможности для настройки своей цивилизации на протяжении всего эволюционного пути.





В начале игры игроки начинают как простые одноклеточные организмы, ориентированные на поедание и избегание хищников в первобытном приливном бассейне. Постепенно поглощая питательные вещества, размножаясь и развивая особенности, такие как панцири с шипами или токсины, игроки увеличивают сложность и балансируют мутацию, адаптацию и выживание.