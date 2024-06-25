android-1.ru / Игры / Стратегии / War of Evolution (Мод, Скорость игры)
War of Evolution (Мод, Скорость игры)

War of Evolution (Мод, Скорость игры) 70083

2
1
Скачать (2.1 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
70083
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONEMT HONG KONG LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 056

War of Evolution - это захватывающая игра о богах, в которой игроки управляют эволюцией видов от скромного водоема до межзвездного путешествия. Благодаря инструментам создания песочницы, стратегическому игровому процессу в реальном времени и управлению ресурсами, игроки имеют безграничные возможности для настройки своей цивилизации на протяжении всего эволюционного пути.


В начале игры игроки начинают как простые одноклеточные организмы, ориентированные на поедание и избегание хищников в первобытном приливном бассейне. Постепенно поглощая питательные вещества, размножаясь и развивая особенности, такие как панцири с шипами или токсины, игроки увеличивают сложность и балансируют мутацию, адаптацию и выживание.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скоростной игры

Скачать War of Evolution (Мод, Скорость игры) 70083 взлом

Скачать из Google Play
Скачать War of Evolution (Мод, Скорость игры) 2.1 Гб Ссылка 2 2.1 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Tropico (Полная версия)
Tropico (Полная версия)
Версия: 1.4.3RC2
Triad Battle (Мод, Очки в ранге)
Triad Battle (Мод, Очки в ранге)
Версия: 2.06
Love Shelter! (Мод меню)
Love Shelter! (Мод меню)
Версия: 1.0.6
DomiNations Asia (Мод Меню)
DomiNations Asia (Мод Меню)
Версия: 12.1370.1370
Age Builder Egypt (Мод, Unlocked)
Age Builder Egypt (Мод, Unlocked)
Версия: 1.03
Leaps of Ages (Мод меню)
Leaps of Ages (Мод меню)
Версия: 0.3.1
Super Human War: Idle RPG (Мод меню)
Super Human War: Idle RPG (Мод меню)
Версия: 1.0.19.1
Last War:Survival Game (Мод Меню)
Last War:Survival Game (Мод Меню)
Версия: 1.0.225

Отзывы о War of Evolution (Мод, Скорость игры)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив