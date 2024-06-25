War of Evolution (Мод, Скорость игры) 70083
Версия:
70083
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONEMT HONG KONG LIMITED
Обновлено:
Вчера, 21:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 056
War of Evolution - это захватывающая игра о богах, в которой игроки управляют эволюцией видов от скромного водоема до межзвездного путешествия. Благодаря инструментам создания песочницы, стратегическому игровому процессу в реальном времени и управлению ресурсами, игроки имеют безграничные возможности для настройки своей цивилизации на протяжении всего эволюционного пути.
В начале игры игроки начинают как простые одноклеточные организмы, ориентированные на поедание и избегание хищников в первобытном приливном бассейне. Постепенно поглощая питательные вещества, размножаясь и развивая особенности, такие как панцири с шипами или токсины, игроки увеличивают сложность и балансируют мутацию, адаптацию и выживание.
Информация о модах
Множитель скоростной игры
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