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Last War:Survival Game (Мод Меню)

Last War:Survival Game (Мод Меню) 1.0.219

2
1
Скачать (956 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FirstFun
Версия:
1.0.219
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 956 Мб
id приложения:
com.fun.lastwar.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 929

Last War: Survival Game - это масштабная игра, полная возможностей по выживанию в мире, захваченном зомби. Она предлагает игрокам увлекательные рейды на захваченные территории, где налеты на добычу могут быть опасными и требовать тщательной подготовки.


Для успешных налетов игрокам необходима сплоченная команда, хорошая экипировка и ловкость в принятии решений в условиях неожиданных ситуаций. Графика игры качественная, а возможности по строительству и сражениям обширны. Разнообразие событий и факторов делает игру увлекательной для поклонников жанра. "Last War: Survival Game" обещает захватывающий игровой опыт, напряженные сражения и бесчисленные вызовы, которые нужно преодолеть ради выживания в опасном мире зомби.


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Last War:Survival Game (Мод Меню) 1.0.219 взлом

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Скачать Last War:Survival Game (Мод Меню)
956 Мб
Ссылка 2
956 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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